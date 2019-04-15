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Rizeli çobanların keçileri bu kez armut ve salatalığa ortak oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.04.2019 07:46 | Son Güncelleme

Rizeli bir gencin keçisi ile yaptığı ekmek kavgası görüntülerinin ardından bir başka gencin keçileriyle yediği armut ve salatalığı bölüşmesi beğeni topladı.

Rize'nin Çayeli ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan Ali Güney köyde beslediği keçileri ile çektiği video sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Güney, keçilerinin yanında armut yerken keçilerin Güney’in elindeki armuttan yemeleri ve salatalık yerken, bir keçi de onunla birlikte salatalık yemeye çalıştı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Güney keçiler ile güldüren iletişiminin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Güney bir diğer görüntüde ise keçileri söylediği türkü ile dinlenmesini sağlıyor. Güney’in bu görüntüleri ise sosyal medyada büyük bir beğeni ve ilgi topluyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
rize çayeli keçi

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