Rizeli gencin keçi ile ekmek kavgası sosyal medyada ilgi çekti

Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan, asıl mesleği dış cephe ustası olan 28 yaşındaki Ahmet Suiçmez, köyde beslediği keçileri ile çektiği video sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Suiçmez keçilerinin yanında ekmek arası yemeğini yerken, bir keçi de Suiçmez’in ekmeğinden yemeye çalıştı. Keçi ile güldüren ekmek kavgası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Suiçmez keçilerini çok sevdiğini ve onları arkadaşı gibi gördüğünü söyledi. (İHA)
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