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Rizespor'a imza atan Samet Akaydin'dan olay hamle! Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösteriyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.01.2025 09:15
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Çaykur Rizespor, Fenerbahçeli savunma oyuncusu Samet Akaydin ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı. Takımdan ayrılır ayrılmaz sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi takipten çıkan Samet Akaydin'in bu hamlesi tepki çekti.

Rizespor'a imza atan Samet Akaydin'dan olay hamle! Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösteriyor...
Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’de forma giyen milli oyuncu Samet Akaydin’i renklerine bağladı. Sarı-lacivertli taraftarlara bir türlü yıldızı barışmayan milli oyuncunun ayrılmasının ardından flaş bir hamle geldi.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI

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Samet Akaydin, Rizespor'a transferi açıklandıktan yaklaşık 5 dakika sonra profil resmini değiştirip Fenerbahçeyi takipten çıktı. Milli oyuncunun bu hamlesi Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

"RİZESPOR İÇİN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM"

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Yeşil-mavili ekibin yeni transferi Samet Akaydin, “Transferde emeği geçen Rizeli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Rize’nin bana ilgisini sezon başından beri biliyordum. Sezon başında da gelmeyi çok istedim. Nasip şimdiymiş. Ben zaten bu yörenin evladıyım. Rizespor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah her şey daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Samet Akaydin'in Rizespor'a Transferi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Olumlu karşılıyorum, Rizespor'a başarılar dilerim.
Fenerbahçe'ye saygısızlık olduğunu düşünüyorum.
Samet Akaydin'ın kararı benim için önemli değil.

Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor fenerbahçe samet akaydın
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