Rizespor'a imza atan Samet Akaydin'dan olay hamle! Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösteriyor...

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’de forma giyen milli oyuncu Samet Akaydin’i renklerine bağladı. Sarı-lacivertli taraftarlara bir türlü yıldızı barışmayan milli oyuncunun ayrılmasının ardından flaş bir hamle geldi.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI

Samet Akaydin, Rizespor'a transferi açıklandıktan yaklaşık 5 dakika sonra profil resmini değiştirip Fenerbahçeyi takipten çıktı. Milli oyuncunun bu hamlesi Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

"RİZESPOR İÇİN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Yeşil-mavili ekibin yeni transferi Samet Akaydin, “Transferde emeği geçen Rizeli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Rize’nin bana ilgisini sezon başından beri biliyordum. Sezon başında da gelmeyi çok istedim. Nasip şimdiymiş. Ben zaten bu yörenin evladıyım. Rizespor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah her şey daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.