Rizespor'da 3 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere Kovid-19 testi uygulandığını belirtti.

Test neticelerine göre, iki futbolcu ile bir yardımcı teknik ekip personelinde pozitif sonucun rapor edildiğini vurgulayan Türüt, "Böylece kulübümüzde Kovid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilenlerin sayısı 5'e yükselmiştir. Sporcularımız ve personelimiz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" ifadesini kullandı.

KAYNAK: AA

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