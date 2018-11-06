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Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.11.2018 09:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'e sürpriz bir teklif geldi.

Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Kapımız sana açık. İyi bir takımımız var ama abimiz yok. Seninle çalışmak isteriz" diyerek tecrübeli futbolcuya teklif yaptığı bildirildi. Volkan'ın ise bu teklife teşekkür ederek "Benim hala kadroya dönme umudum var. Futbolu bırakacağım yer F.Bahçe olur" cevabı verdiği gelen haberler arasında. Volkan, özel program dahilinde çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor. (FOTOMAÇ)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
OKAN HATA YAPARSIN.ABİ LAZIMSA ADAM GİBİ ADAM BUL.
Rize hem küme düşme potasında, hem de başına bela arıyor.. kendi düşen ağlamazmış ..
tabi aziz yıldırım yok kimi yalayacaksın ali. başkanda. sana. bakmıyor. ??
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