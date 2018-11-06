Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Kapımız sana açık. İyi bir takımımız var ama abimiz yok. Seninle çalışmak isteriz" diyerek tecrübeli futbolcuya teklif yaptığı bildirildi. Volkan'ın ise bu teklife teşekkür ederek "Benim hala kadroya dönme umudum var. Futbolu bırakacağım yer F.Bahçe olur" cevabı verdiği gelen haberler arasında. Volkan, özel program dahilinde çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor. (FOTOMAÇ)
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