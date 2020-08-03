SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Rizespor oyuncusu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un paylaşımı beğeni topladı

Rizespor oyuncusu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un paylaşımı beğeni topladı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 03.08.2020 16:41 | Son Güncelleme

Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Rizespor oyuncusu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, iç çamaşırsız bir şekilde tenis oynamasıyla sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Rizespor oyuncusu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un paylaşımı beğeni topladı

Çaykur Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk eşi Irina Moroziuk, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Irina Moroziuk, tatili esnasında yaptıklarını takipçileriyle sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor.

ic-camasir-giymeden-tenis-oynayan-irina-moroziuk-13475582_391_m

Son olarak tenis oynadığı anları takipçilerine aktaran Moroziuk'un iç çamaşırsız oluşu, takipçileri tarafından hemen fark edildi. Sarı elbisesiyle göz kamaştıran Irina Moroziuk bu paylaşımlarıyla Rizespor taraftarlarının da beğenisini kazandı.

ic-camasir-giymeden-tenis-oynayan-irina-moroziuk-13475582_9418_m

KULÜP BAŞKANI OLMUŞTU

Irina Morziuk geçtiğimiz aylarda, Ukrayna'nın amatör küme takımlarında FC Lion takımının başkanı olmuştu.Moroziuk, Ukrayna'da ilk kadın başkan olurken konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Aslan yavrularım, FC Lion'ın başkanı olmaktan onur duyuyorum. Büyük hedeflerimiz var. Lviv Futbol Federasyonu'nun bizi destekleyeceği ve resmi maçlara katılmaya devam etmemize izin vereceğimize inanıyorum. Birleşik, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için varız." ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Süper Lig'in yengesi, çıplak pozunu ilginç bir yöntemle sansürlediSüper Lig'in yengesi, çıplak pozunu ilginç bir yöntemle sansürledi
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

3 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Düğünden sonra ateşi çıktı, korkulan oldu

Düğünden sonra ateşi çıktı, korkulan oldu

Dünya devine transfer oluyor!

Dünya devine transfer oluyor!

Ve açıklama sonunda geldi!

Ve açıklama sonunda geldi!

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sözleri

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sözleri

Rizespor'un yengesi yaptığı paylaşımla beğeni topladı

Rizespor'un yengesi yaptığı paylaşımla beğeni topladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Rizespor, son 2 hafta o isme emanet

Rizespor, son 2 hafta o isme emanet

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Rizespor'dan tarihi geri dönüş!

Rizespor'dan tarihi geri dönüş!

Rizespor’dan flaş gönderme!

Rizespor’dan flaş gönderme!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
memesini kim ısırdı lan bunun :))
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rizespor oyuncusu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, iç çamaşırsız tenis oynadı!

Rizespor'un yengesi yaptığı paylaşımla beğeni topladı

Süper Lig'in yengesi Irina Moroziuk, çıplak pozunu karpuz dilimiyle sansürledi

Süper Lig'in yengesi, çıplak pozunu ilginç bir yöntemle sansürledi

ÖZET | Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-0

Rizespor Malatya karşısında şov yaptı!

Çaykur Rizespor son 2 hafta Mehmet Ali Karaca'ya emanet

Rizespor, son 2 hafta o isme emanet

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Stjepan Tomas oldu

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü belli oldu

Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti

Ünal Karaman istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.