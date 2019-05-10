Robben Benfica'ya transfer olacak iddiası

Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesini uzatmayıp takımdan ayrılacak olan Robben'in kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusuyken, Alman basınından sürpriz bir iddia geldi. Robben ile birlikte yine sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Ribery'nin de adı Türkiye ile geçerken, Hollandalı yıldızın yeni adresinin Benfica olabileceği iddia edildi.

Alman basınında Sport Bild'in haberine göre, Robben'in menajeriyle Benfica yönetimi arasında görüşmeler başladı. Bayern Münih'ten ayrılacak olan Robben'e Benfica talip olurken, Robben'in menajeri ve Benfica yönetimi arasında yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.

