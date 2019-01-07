Robert De Niro ateş püskürdü

İngiliz Guardian gazetesine konuşan ünlü Amerikalı aktör Robert De Niro, Donald Trump için "Gerçek bir ırkçı" dedi. De Niro ayrıca, Trump'ın beyazların üstünlüğünü savunan bir başkan olduğunu söyledi.

Robert De Niro, "Artık yaşlandım ve olan biten şeylere üzülüyorum. Trump gibi birinin Başkan olduğunu gördüğünüzde, 'Bakalım ne yapacak?', 'Belki değişir' diye düşündüm" dedi.

De Niro daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama Trump sadece daha kötüye gitti. Bana gerçek bir ırkçı olduğunu gösterdi. Bir New Yorklu olarak şehirdeki çeşitliliği anlar diye düşünmüştüm ama daha önce düşündüğüm kadar kötü, hatta daha da kötü. Bu utanç verici. Bu ülkede bu kötü bir şey."

75 yaşındaki aktör, ABD'de artan ırkçılık sebebiyle çocukları için de endişelendiğini söyledi:

"Çocuklarımdan biri de eşcinsel ve farklı bir şekilde muamele görmekten korkuyor."

Robert De Niro'nun 3 farklı kadından olan 6 çocuğu da melez.

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De Niro, "Trump'ı beyazların üstünlüğünü savunan biri olarak değerlendirir misiniz?" sorusuna da "Evet" yanıtını verdi. "Peki ya faşist?" sorusunu ise şöyle cevapladı: