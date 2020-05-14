Robert De Niro, Trump’a “akıl hastası” diyerek, onun koronavirüsten ölen insan sayısını umursamadığını söyledi

Ünlü oyuncu Robert De Niro, ABD Başkanı Donald Trump için "Koronavirüs salgınında yaptıkları karşısında herkesin apışıp kaldığı zırdeli" ifadelerini kullandı. De Nero, "Trump sadece Kasım 2020 başkanlık seçimine odaklanmış. Kaç kişinin öldüğü, Amerikalıların yaşamlarına ne olduğu umurunda değil" dedi.

Koronavirüs nedeniyle dünyada yaşanan en yüksek ölüm sayısı 82 binle Amerika’da.

"BİR ŞEYLER SÖYLEYEN AKIL HASTASI"

Beyaz Saray’daki durumu Şekspiryen (Shakespearean) olarak niteleyen Robert De Niro “Bir şeyler söyleyen bir akıl hastası var, insanlar da etrafında dans etmeye çalışıyor” dedi. Kasım ayında yeniden seçilmesi gündemde olan Trump, pandemi süresince bilimsel tavsiyelerle çelişmekle suçlanıyor ve maske takmayı reddediyor. Trump, geçen ay virüsün vücuda dezenfektan enjekte edilmesiyle tedavi edilebileceğini öne sürmüştü.

Robert De Niro eleştirilerine “Korkunç, korkunç. Umursadığı tek şey yeniden seçilmek. Kaç kişinin öldüğü umurunda değil” sözleriyle devam etti.

"TRUMP İNSANLARLA İLGİLENMİYOR"

Newsnight adlı programın sunucusu Emily Maitlis, Trump’ın seçmen kitlesinin De Niro’yla aynı fikirde olmayacağını söylemesi üzerine ünlü oyuncu “Trump insanlarla ilgilenmiyor. İlgilenir gibi yaptığı insanlar ise en çok zarar gören kitle. Çünkü en az onları umursuyor” dedi.