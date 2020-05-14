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Robert De Niro, Trump’a “akıl hastası” diyerek, onun koronavirüsten ölen insan sayısını umursamadığını söyledi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Hollywood yıldızı Robert De Niro, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, Kasım ayında yapılacak seçimlerde tekrar seçilmekten başka bir şey düşünmediğini söyledi.

Robert De Niro, Trump’a “akıl hastası” diyerek, onun koronavirüsten ölen insan sayısını umursamadığını söyledi

Ünlü oyuncu Robert De Niro, ABD Başkanı Donald Trump için "Koronavirüs salgınında yaptıkları karşısında herkesin apışıp kaldığı zırdeli" ifadelerini kullandı. De Nero, "Trump sadece Kasım 2020 başkanlık seçimine odaklanmış. Kaç kişinin öldüğü, Amerikalıların yaşamlarına ne olduğu umurunda değil" dedi.

Koronavirüs nedeniyle dünyada yaşanan en yüksek ölüm sayısı 82 binle Amerika’da.

"BİR ŞEYLER SÖYLEYEN AKIL HASTASI"

Beyaz Saray’daki durumu Şekspiryen (Shakespearean) olarak niteleyen Robert De Niro “Bir şeyler söyleyen bir akıl hastası var, insanlar da etrafında dans etmeye çalışıyor” dedi. Kasım ayında yeniden seçilmesi gündemde olan Trump, pandemi süresince bilimsel tavsiyelerle çelişmekle suçlanıyor ve maske takmayı reddediyor. Trump, geçen ay virüsün vücuda dezenfektan enjekte edilmesiyle tedavi edilebileceğini öne sürmüştü.

Robert De Niro eleştirilerine “Korkunç, korkunç. Umursadığı tek şey yeniden seçilmek. Kaç kişinin öldüğü umurunda değil” sözleriyle devam etti.

"TRUMP İNSANLARLA İLGİLENMİYOR"

Newsnight adlı programın sunucusu Emily Maitlis, Trump’ın seçmen kitlesinin De Niro’yla aynı fikirde olmayacağını söylemesi üzerine ünlü oyuncu “Trump insanlarla ilgilenmiyor. İlgilenir gibi yaptığı insanlar ise en çok zarar gören kitle. Çünkü en az onları umursuyor” dedi.

Sinemanın efsanevi ismi, pandeminin en sert etkilediği New York’taki evinde karantinada. De Niro, New York’un durumunu “New York hayalet şehir gibi. Dünyanın gördüğünüz diğer yerlerinden, dünyada aynı durumda olan diğer büyük şehirlerden daha sürreal bir yer. Bilim kurgu filminden bir sahne gibi” sözleriyle ifade etti.

GÖZLER DONALD TRUMP'TA

Trump, henüz Robert De Niro’nun bu sözlerine yanıt vermedi. Ancak aktörün 2008’deki Tony Ödülleri’nde “F.ck Trump” diye bağırması üzerine ona bir cevap vermişti. Trump De Niro’nun 2008’deki çıkışına cevap olarak “Robert De Niro, oldukça düşük IQ sahibi biri. Filmlerindeki boks sahnelerinde kafasına çok darbe aldı. Onu geçen gece izledim ve sarhoş olduğuna inanıyorum” demişti.

Robert De Niro, seçildikten sonra Trump’a bir şans vermeye çalıştığını söylemiş ve “Herkese şüpheci olmalarını tavsiye ederim, bu adam tamamen bir beceriksiz olduğunu kanıtlamıştır” demişti. Robert De Niro, geçtiğimiz yıl The Guardian ile yaptığı röportajda Trump’ın beyazların üstünlüğünden yana olduğunu söylemiş ve onu “gerçek ırkçı” olarak tanımlamıştı.

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