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Robert Downey Jr., Iron Man olarak dönüyor

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Robert Downey Jr., 2021’de yayınlanacak olan Marvel dizisiyle Iron Man olarak ekranlara dönecek.

Robert Downey Jr., Iron Man olarak dönüyor

Thor: Ragnarok'ta Grandmaster'ı canlandıran Jeff Goldblum, Iron Man’le ilgili büyük bir sürprizi ağzından kaçırdı. Goldblum, Robert Downey Jr.'ın gelecekteki bir Marvel projesine dahil olarak yeniden Iron Man olarak kamera karşısına geçeceğini söyledi. Aktör, Downey Jr.'ın eski Marvel filmlerinin alternatif sürpriz sonlarla yeniden çekileceği "What If...?" animasyon dizisiyle döneceğini söyledi.

Chris Evans, Michael B. Jordan ve Hayley Atwell gibi diğer Marvel Sinematik Evreni yıldızları da Disney+ dizisinde yer alacak ancak Downey Jr.'ın rol alacağı hayranlar için ilk kez doğrulanmış oldu.
Dahası Grandmaster da Iron Man'le birlikte rol alacak. Goldblum ayrıca Grandmaster'ın Taika Waititi’nin devam filmi Thor: Love and Thunder'da yer alacağını öne sürmüştü.

"What If...?", Downey Jr.'ın rol alması beklenen tek Disney+ dizisi değil. Bu yıl kaynaklar ünlü oyuncunun, Tony Stark efsanesini çizgi romanlarda devam ettiren genç dahi Ironheart'i temel alan yeni bir diziyle döneceğini belirtmişti.

Aktörün, Paul Bettany'nin JARVIS'ine benzer şekilde seslendirme rolüyle geri geleceği iddia edilmişti.

Öncesindeyse Downey Jr.'ın, Scarlett Johansson, Florence Pugh ve David Harbour'un rol aldığı, Avengers: Sonsuzluk Savaşı'nın (Avengers: Infinity War) öncesini anlatan Black Widow filminde kısa bir rol üstlenmesi bekleniyor.


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Robert Downey Jr Marvel Iron Man What If...?

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