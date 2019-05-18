Robert Downey Jr. OnePlus 7 Pro modelinin reklam yüzü olacak

Iron Man karakteriyle hafızalara kazınan Robert Downey Jr. daha önce HTC’nin One M9 modelinde de reklam yüzü olarak karşımıza çıkmıştı.

Dilerseniz aşağıdan Iron Man’in reklam yüzü olarak karşımıza çıkacağı fotoğrafa göz atabilirsiniz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli üstün teknik özellikleri, şık tasarımı ve rakiplerine oranla daha düşük olan fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Uçtan uca ekran tasarımı ve pop-up selfie kamerasıyla odak noktası haline gelen yeni OnePlus modeli Avrupa’da 700 euro’luk fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu modelin ülkemizde de 6000 TL ile 7000 TL arasında bir rakamdan raflardaki yerini alması bekleniyor.

Honor 20 Pro fotoğraf performansı

