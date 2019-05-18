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Robert Downey Jr. OnePlus 7 Pro modelinin reklam yüzü olacak

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TEKNOLOJİ  | 18.05.2019 10:43 | Son Güncelleme

Hali hazırda vizyonda olan Avengers Endgame’in başrol oyuncularından biri olan Robert Downey Jr. geçtiğimiz günlerde resmiyet kazandan OnePlus7 Pro modelinin reklam yüzü olacak.

Robert Downey Jr. OnePlus 7 Pro modelinin reklam yüzü olacak

Iron Man karakteriyle hafızalara kazınan Robert Downey Jr. daha önce HTC’nin One M9 modelinde de reklam yüzü olarak karşımıza çıkmıştı.

Dilerseniz aşağıdan Iron Man’in reklam yüzü olarak karşımıza çıkacağı fotoğrafa göz atabilirsiniz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli üstün teknik özellikleri, şık tasarımı ve rakiplerine oranla daha düşük olan fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Uçtan uca ekran tasarımı ve pop-up selfie kamerasıyla odak noktası haline gelen yeni OnePlus modeli Avrupa’da 700 euro’luk fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu modelin ülkemizde de 6000 TL ile 7000 TL  arasında bir rakamdan raflardaki yerini alması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Robert Downey Jr OnePlus7 Pro HTC

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