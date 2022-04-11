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  4. Robert Lewandowski Barcelona'da! Bonservisi şaşırttı

Robert Lewandowski Barcelona'da! Bonservisi şaşırttı

11.04.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Robert Lewandowski, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Robert Lewandowski Barcelona'da! Bonservisi şaşırttı
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Bayern Münih forması giyen ve dünyanın en iyi forvetleri arasında gösterilen Robert Lewandowski Barcelona'da!

2023'te Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Polonyalı golcü, Bayern Münih kulüp yönetimine takımdan ayrılacağını bildirdi. Barcelona'nın yeni bir yapılanmaya girdiği ve Polonyalı golcüyü çok istediği öğrenilirken Lewandowski'de Barcelona'ya yeşil ışık yaktı.

40 MİLYON EURO

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Bonservis bedelinin 40 milyon Euro civarında olacağı belirtilen Lewandowski'nin önümüzdeki sezon Barcelona forması giyeceği kesinleşti.

(TVP Sport)


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transfer
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