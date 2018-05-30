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Robert Lewandowski Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini bildirdi

ALMANYA HABERLERİ  | 30.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ayrılmak istediğini bildirdi.

Robert Lewandowski Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini bildirdi

29 yaşındaki Lewandowski, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen kulübüne ayrılma isteğini sundu.

Alman Bild gazetesi de Lewandowski'nin ünlü menajeri Pini Zahavi'nin, "Robert, kariyerinde bir değişime ve yeni bir mücadeleye ihtiyacı olduğunu hissediyor. Bayern'in sorumlusu da bu durumu biliyor" açıklamalarına yer verdi.

Bild ayrıca, Paris Saint-Germain'in Neymar transferini 222 milyon Euro'ya tamamlayan Zahavi'nin, "Robert'in ayrılmak istemesi sadece para kazanmak için değil. Neredeyse tüm üst düzey kulüpler, dünyanın en iyi forvetini kendi takımında görmek istiyor" ifadelerine de yer verdi.

Başta Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain'in Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmak için büyük uğraş vermesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi final maçı sonrasında Cristiano Ronaldo'nun yaptığı açıklamalar ayrılık mesajı olarak algılanmıştı. Ayrıca Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de Lewandowski'yi kadrosunda görmek istediği biliniyor.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Bundesliga robert lewandowski bayern münih

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