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Robert Lewandowski kimdir, aslen nereli? Robert Lewandowski Bayern Münih'ten ayrıldı mı?

31.05.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya şampiyonu Bayern Münih'te Robert Lewandowski dönemi sona eriyor. Polonyalı yıldız, milli takım kampında basın toplantısında Bayern Münih için şaşırtan bir ifade kullandı. Peki Robert Lewandowski kimdir, aslen nereli? Robert Lewandowski Bayern Münih'ten ayrıldı mı? İşte merak edilenler...

Robert Lewandowski kimdir, aslen nereli? Robert Lewandowski Bayern Münih'ten ayrıldı mı?

Son gelişmeler sonrası Lewandowski'nin hayatı merak ediliyor. Almanya Bundesliga'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih'te Robert Lewandowski dönemi sona eriyor. Peki Robert Lewandowski kimdir?

ROBERT LEWANDOWSKİ KİMDİR?

Polonya Milli Takımı kampında olan 33 yaşındaki golcü, düzenlediği basın toplantısında Bayern Münih hikayesinin bittiğini ifade etti. Lewandowski'nin kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunmakta.

Ünlü futbolcu kulüp hakkında "Bayern Münih'teki dönemim sona erdi. Orada oynamaya devam etmem için bir ihtimal görmüyorum. Bayern ciddiyetsiz bir kulüp, artık orada oynamak istemiyorum. Transferim en iyi çözüm. Umarım beni durdurmazlar." ifadelerini kullandı.

BARCELONA'YA İMZA ATACAK MI?

Ünlü isim ayrıca "Barcelona'ya imza atacak mıyım? Bu büyük bir soru. Bu durumda olmayı sevmiyorum. Şu anda kesin olan şey Bayern'den ayrılacak olmam." ifadelerini kullandı.

Mart ayının sonlarında Alman ve İspanya basınında Barcelona'nın Lewandowski'yi transfer etmek istediği yönünde haberler çıkmıştı. Konuyla ilgili yıldız golcüden veya Bayern Münih'ten bir açıklama gelmezken çıkan haberler Barcelona teknik direktörü Xavi'ye sorulunca; 'Henüz bir bilgim yok ama Lewandowski'yi tabii ki takımda görmek isterim.' açıklamasını yapmıştı.

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