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Robert Lewandowski'nin hedefi Real Madrid

02.12.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ballon d'Or yarışında Lionel Messi'nin arkasında kalarak ikinci sırada yer alan Robert Lewandowski'den flaş bir hamle geldi.

Robert Lewandowski'nin hedefi Real Madrid
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski'nin takımından ayrılmak ve Real Madrid'e transfer olmak istediği aktarıldı.

İspanyol Spor Gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Polonyolı futbolcunun gelecek yaz Bayern Münih'ten ayrılmak ve Real Madrid'e transfer olmak istediği belirtildi.

HAYALİ REAL MADRID

33 yaşındaki yıldız futbolcunun, İspanyol devinin popülaritesinden her zaman etkilendiği ve Real Madrid'de forma giymeyi hayal ettiği kaydedildi. Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi'den de transfer konusunda Real Madrid'e öncelik vermesi konusunda istekte bulunduğu aktarıldı.

HAALAND DA LİSTEDE YER ALIYOR

Öte yandan AS'ta; Real Madrid'de yönetimin de, tecrübeli golcünün çalışma şeklinden ve performansından çok etkilendikleri ancak forvet için Erling Haaland'ı da düşündükleri yer aldı.

İspanyol devinde idarecilerin forvet transferi konusunda Haaland için Manchester City ve Paris Saint-Germain ile transfer yarışına girmeye hazır olduğu ifade edildi.


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Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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