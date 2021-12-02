Robert Lewandowski'nin hedefi Real Madrid

Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski'nin takımından ayrılmak ve Real Madrid'e transfer olmak istediği aktarıldı.

İspanyol Spor Gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Polonyolı futbolcunun gelecek yaz Bayern Münih'ten ayrılmak ve Real Madrid'e transfer olmak istediği belirtildi.

HAYALİ REAL MADRID

33 yaşındaki yıldız futbolcunun, İspanyol devinin popülaritesinden her zaman etkilendiği ve Real Madrid'de forma giymeyi hayal ettiği kaydedildi. Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi'den de transfer konusunda Real Madrid'e öncelik vermesi konusunda istekte bulunduğu aktarıldı.

HAALAND DA LİSTEDE YER ALIYOR

Öte yandan AS'ta; Real Madrid'de yönetimin de, tecrübeli golcünün çalışma şeklinden ve performansından çok etkilendikleri ancak forvet için Erling Haaland'ı da düşündükleri yer aldı.

İspanyol devinde idarecilerin forvet transferi konusunda Haaland için Manchester City ve Paris Saint-Germain ile transfer yarışına girmeye hazır olduğu ifade edildi.



