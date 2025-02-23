SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Roberto Mancini'den flaş açıklamalar! "Dönebilirim" Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ne dedi?

Roberto Mancini'den flaş açıklamalar! "Dönebilirim" Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ne dedi?

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
23.02.2025 11:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde Sabah'a konuştu. 2013-14 sezonunda sarı-kırmızılı ekibin başında yer alan deneyimli çalıştırıcı, iki takımın da çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayarak, "Maçın kilidi Osimhen veya Dzeko olacak. Bu iki oyuncu müthiş kariyerler ve lider adamlar" diye konuştu.

Roberto Mancini'den flaş açıklamalar! "Dönebilirim" Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ne dedi?

İtalyan teknik adam Roberto Mancini, "Türkiye'de çalıştığım dönemde çok iyi vakit geçirdim. Türk halkını çok seviyorum ve İstanbul harika bir şehir. Açıkçası İstanbul'u çok özledim" diyerek özlemini de dile getirdi.

İKİSİ DE GERÇEKTEN İYİ

2

Okan Buruk ve Jose Mourinho'yu değerlendiren Mancini, "İki teknik direktör de çok başarılı ancak Okan Buruk, Jose Mourinho'dan daha az tecrübeye sahip. Mourinho, futbolu çok iyi biliyor. Bu maçların ustası ve çok daha fazla tecrübesi var. Yüzlerce maçı oynadı, yaşadı. Okan Buruk da 2 senedir şampiyonluk yaşıyor. Türkiye'nin genç, en başarılı hocası. İkisi de gerçekten iyi" açıklamasında bulundu.

HER ŞEY OLABİLİR!

0

Türkiye'ye geri dönüş ihtimali hakkında da konuşan İtalyan hoca, "Türkiye'ye geri dönüp çalışır mıyım? Her şey olabilir. Galatasaray'da çok mutlu günler yaşadım, harika dostluklar edindim. İtalyan mutfağı gibi Türk yemekleri de muhteşem. Ama tatlılarınız bizden daha iyi" dedi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ HEP ÖZELDİ

Derbi hakkında da konuşan Mancini "Galatasaray - Fenerbahçe derbileri her zaman özeldi ve heyecan yaratıyordu. Kariyerim boyunca böyle derbi az gördüm. Bütün Türkiye bu maça kilitleniyor. Bu iki rakip karşı karşıya geleceği zaman ülkede tam anlamıyla hayat duruyordu. Oyuncular bile o kadar etkileniyor ki çalıştığım dönemde yüzlerinden bunu görüyordum. Günler öncesinden stres başlar ve 90 dakika bitene kadar devam eder." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN YADA DZEKO DAMGA VURACAK!

Mancini, "Fenerbahçe puan olarak geride ama kazanmak için her şeyi yapacak, saldıracaklar. Harika bir atmosfer olacak. Galatasaray seyircileri çok etkileyici. Atmosfer bambaşka. Osimhen veya Dzeko, ikisinden biri bu maça damga vuracaktır" dedi.

Canlı Skor

Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den derbi analiziÜnlü Astrolog Dinçer Güner'den derbi analizi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kaleyi kim koruyacak?Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kaleyi kim koruyacak?
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Derbi Roberto Mancini fenerbahçe galatasaray mourinho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kısmi af geliyor, çalışmalar başladı! Eklenecek maddeyle onlar da serbest kalıyor

Kısmi af geliyor, çalışmalar başladı! Eklenecek maddeyle onlar da serbest kalıyor

Son dakika | Erdoğan kongre öncesi 60 bin kişiye seslendi! AK Parti'de büyük heyecan: "Yeni bir döneme 'bismillah' diyoruz"

Son dakika | Erdoğan kongre öncesi 60 bin kişiye seslendi! AK Parti'de büyük heyecan: "Yeni bir döneme 'bismillah' diyoruz"

Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den derbi analizi

Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den derbi analizi

Roberto Mancini'den flaş açıklamalar! "Dönebilirim" Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ne dedi?

Roberto Mancini'den flaş açıklamalar! "Dönebilirim" Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ne dedi?

Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Derbiye saatler kala yönetimden çılgın prim... Dudak uçuklattı

Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Derbiye saatler kala yönetimden çılgın prim... Dudak uçuklattı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kaleyi kim koruyacak?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kaleyi kim koruyacak?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.