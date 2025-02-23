Roberto Mancini'den flaş açıklamalar! "Dönebilirim" Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ne dedi?

İtalyan teknik adam Roberto Mancini, "Türkiye'de çalıştığım dönemde çok iyi vakit geçirdim. Türk halkını çok seviyorum ve İstanbul harika bir şehir. Açıkçası İstanbul'u çok özledim" diyerek özlemini de dile getirdi.

İKİSİ DE GERÇEKTEN İYİ

Okan Buruk ve Jose Mourinho'yu değerlendiren Mancini, "İki teknik direktör de çok başarılı ancak Okan Buruk, Jose Mourinho'dan daha az tecrübeye sahip. Mourinho, futbolu çok iyi biliyor. Bu maçların ustası ve çok daha fazla tecrübesi var. Yüzlerce maçı oynadı, yaşadı. Okan Buruk da 2 senedir şampiyonluk yaşıyor. Türkiye'nin genç, en başarılı hocası. İkisi de gerçekten iyi" açıklamasında bulundu.

HER ŞEY OLABİLİR!

Türkiye'ye geri dönüş ihtimali hakkında da konuşan İtalyan hoca, "Türkiye'ye geri dönüp çalışır mıyım? Her şey olabilir. Galatasaray'da çok mutlu günler yaşadım, harika dostluklar edindim. İtalyan mutfağı gibi Türk yemekleri de muhteşem. Ama tatlılarınız bizden daha iyi" dedi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ HEP ÖZELDİ

Derbi hakkında da konuşan Mancini "Galatasaray - Fenerbahçe derbileri her zaman özeldi ve heyecan yaratıyordu. Kariyerim boyunca böyle derbi az gördüm. Bütün Türkiye bu maça kilitleniyor. Bu iki rakip karşı karşıya geleceği zaman ülkede tam anlamıyla hayat duruyordu. Oyuncular bile o kadar etkileniyor ki çalıştığım dönemde yüzlerinden bunu görüyordum. Günler öncesinden stres başlar ve 90 dakika bitene kadar devam eder." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN YADA DZEKO DAMGA VURACAK!

Mancini, "Fenerbahçe puan olarak geride ama kazanmak için her şeyi yapacak, saldıracaklar. Harika bir atmosfer olacak. Galatasaray seyircileri çok etkileyici. Atmosfer bambaşka. Osimhen veya Dzeko, ikisinden biri bu maça damga vuracaktır" dedi.