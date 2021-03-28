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Roberto Mancini: Türkiye, bize zorluk çıkartacaktır

28.03.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020'deki grubunda yer alan İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Türkiye'den övgüyle bahsetti.

Roberto Mancini: Türkiye, bize zorluk çıkartacaktır

A Milli Takım'ın Hollanda ve Norveç'i yenerek Dünya Kupası Elemelerine harika başlaması, Avrupa basının gündeminden düşmüyor.

Daha önce Galatasaray'da çalışan, şimdilerde İtalya Milli Takımı'nın başında olan Roberto Mancini, Türkiye ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.

EURO 2020'nin açılışında İtalya ile Türkiye, Roma'da karşılaşacak. Bu maçla ilgili İtalyan basınının sorularını yanıtlayan Mancini, Türkiye'nin muhteşem formuna şaşırmadığını söyledi.

Türk Milli Takımı'nın kendilerine zorluk çıkaracağını vurgulayan Mancini, "Türk futbolunu ve sahip oldukları ruhu iyi biliyorum. EURO 2020'deki grubumuzun kolay olmadığını söylediğimde Türkiye, İsviçre ve Galler ile yapacağımız karşılaşmaların zor olacağını kastetmiştim. Türkler; Fransa, Belçika, Almanya veya Hollanda gibi üst düzey takımlar olmayabilirler ama yine de bize birçok sorun çıkartacaklardır." ifadelerini kullandı.

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