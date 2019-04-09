Roberto Soldado ile Real Zaragoza'nın ilgilendiği iddia edildi!

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Roberto Soldado için İspanya'dan transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanyol basını, İspanya 2. Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Real Zaragoza'nın gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istediği ve forvet olarak adaylarının Fenerbahçe'den Roberto Soldado olduğunu belirtti.

LA LIGA HEDEFİNDE YARDIMCI OLACAK

Gelecek sezon La Liga'da çıkmak için bir kadro kurmak isteyen Zaragoza'nın hem tecrübesi hem de taraftarlara heyecan verici bir isim olduğu için Soldado'yu ısrarla istediği kaydedildi.

Zaragoza, 22 takımlı İspanya 2. Ligi'nde düşme hattının 5 puan üzerinde 16. sırada yer alıyor.

33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasını toplam 20 maçta giyerken 5 gol ve 5 asist üretti.

