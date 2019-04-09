SPOR

Roberto Soldado ile Real Zaragoza'nın ilgilendiği iddia edildi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.04.2019 21:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen İspanyol forvet Roberto Soldado için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli golcüye ülkesinden talip çıktı. Ancak talip olan takım 2. Lig'de mücadele ediyor.

Roberto Soldado ile Real Zaragoza'nın ilgilendiği iddia edildi!

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Roberto Soldado için İspanya'dan transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanyol basını, İspanya 2. Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Real Zaragoza'nın gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istediği ve forvet olarak adaylarının Fenerbahçe'den Roberto Soldado olduğunu belirtti.

LA LIGA HEDEFİNDE YARDIMCI OLACAK

Gelecek sezon La Liga'da çıkmak için bir kadro kurmak isteyen Zaragoza'nın hem tecrübesi hem de taraftarlara heyecan verici bir isim olduğu için Soldado'yu ısrarla istediği kaydedildi.

Zaragoza, 22 takımlı İspanya 2. Ligi'nde düşme hattının 5 puan üzerinde 16. sırada yer alıyor.

33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasını toplam 20 maçta giyerken 5 gol ve 5 asist üretti.

PARTNER133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti
Derbi öncesi bir şok da F.Bahçe'ye! PFDK...Derbi öncesi bir şok da F.Bahçe'ye! PFDK...
Aziz Yıldırım itirafı olay oldu!Aziz Yıldırım itirafı olay oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe roberto soldado real zaragoza

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Büyükçekmece açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Büyükçekmece açıklaması

Terim'den sonra Fiorentina'ya ikinci Türk!

Terim'den sonra Fiorentina'ya ikinci Türk!

PFDK açıkladı! G.Saray'a büyük şok

PFDK açıkladı! G.Saray'a büyük şok

Derbi öncesi bir şok da F.Bahçe'ye! PFDK...

Derbi öncesi bir şok da F.Bahçe'ye! PFDK...

Ünlü teknik adama araba çarptı

Ünlü teknik adama araba çarptı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Rıdvan Dilmen F.Bahçe'den ayrılması gereken ismi açıkladı!

Rıdvan Dilmen F.Bahçe'den ayrılması gereken ismi açıkladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

F.Bahçe'nin yıldızı İtalya'yı karıştırdı

F.Bahçe'nin yıldızı İtalya'yı karıştırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roberto Soldado ile Real Zaragoza'nın ilgilendiği iddia edildi!

F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!

Derbi öncesi bir şok da F.Bahçe'ye! PFDK...

Derbi öncesi bir şok da F.Bahçe'ye! PFDK...

Aziz Yıldırım itirafı olay oldu!

Aziz Yıldırım itirafı olay oldu!

Fenerbahçe'den Russel Crowe'a yanıt

Fenerbahçe'den Russel Crowe'a yanıt

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

Hasan Ali Kaldırım ve Mathieu Valbuena Ankaragücü maçını değerlendirdi

Hasan Ali isyan etti! 'Olmuyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.