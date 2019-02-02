Roberto Soldado: Önemli olan takımın kazanması

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Göztepe'yi 2-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İspanyol golcü maç sonu yaptığı açıklamada daha iyi olduklarını ancak önlerinde uzun bir yol olduğunu dile getirdi.

İŞTE SOLDADO'NUN MAÇ SONUNDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ:

''Umuyorum kötü günler geride kalmıştır ama hala bizi bekleyen uzun bir maraton var. Şu an çok daha iyi işler yapıyoruz ama geliştirmemiz gereken noktalar var. Daha yukarıya çıkmamız gerekiyor. Önemli olan buraya gelen insanların takımlarındaki oyuncularından gurur duymaları. 'Tek düşüncem takım katkı verebilmek. Birinci, ikinci, üçüncü forvet olmak benim için hiç fark etmez, önemli olan takımın kazanması. Kim faydalı olacaksa takıma, o oynasın. Çok kötü 4-5 ay geçirdik. Bunların geride kaldığını umuyorum.''

