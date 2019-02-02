SPOR

Roberto Soldado: Önemli olan takımın kazanması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.02.2019 09:20 | Son Güncelleme

Roberto Soldado, Göztepe'yi 2-0 yendikleri maçın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Roberto Soldado: Önemli olan takımın kazanması

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Göztepe'yi 2-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İspanyol golcü maç sonu yaptığı açıklamada daha iyi olduklarını ancak önlerinde uzun bir yol olduğunu dile getirdi.

İŞTE SOLDADO'NUN MAÇ SONUNDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ:

''Umuyorum kötü günler geride kalmıştır ama hala bizi bekleyen uzun bir maraton var. Şu an çok daha iyi işler yapıyoruz ama geliştirmemiz gereken noktalar var. Daha yukarıya çıkmamız gerekiyor. Önemli olan buraya gelen insanların takımlarındaki oyuncularından gurur duymaları. 'Tek düşüncem takım katkı verebilmek. Birinci, ikinci, üçüncü forvet olmak benim için hiç fark etmez, önemli olan takımın kazanması. Kim faydalı olacaksa takıma, o oynasın. Çok kötü 4-5 ay geçirdik. Bunların geride kaldığını umuyorum.''

PARTNER Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor
Dilmen'den Tolgay Arslan sözleriDilmen'den Tolgay Arslan sözleri
Moses: Batman gibi yaptımMoses: Batman gibi yaptım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Göztepe kadıköy

En Çok Okunan Haberler

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Kanarya çıkışını sürdürdü

Kanarya çıkışını sürdürdü

'Beşiktaş armasını hiç öpmedim'

'Beşiktaş armasını hiç öpmedim'

Aziz Yıldırım, FETÖ davasında tanık olarak ifade verdi

Aziz Yıldırım, FETÖ davasında tanık olarak ifade verdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İşte Serdar Aziz'in yeni adresi

İşte Serdar Aziz'in yeni adresi

Milli yıldızın transferi bitiyor

Milli yıldızın transferi bitiyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Soldado bu sezon çok iş yapacak
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roberto Soldado: Önemli olan takımın kazanması

Soldado: Önemli olan takımın kazanması

Rıdvan Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Victor Moses: Batman gibi yaptım

Moses: Batman gibi yaptım

Nabil Dirar'dan Ersun Yanal sözleri

Dirar'dan Yanal sözleri

Victor Moses Fenerbahçe'de ilk golünü attı

Moses ilk golünü attı

Semih Özsoy: Slimani gitmek istiyordu

Semih Özsoy'dan Slimani itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.