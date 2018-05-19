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Robin van Persie: 'Fenerbahçe günlerim eğlenceli değildi'

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.05.2018 08:34 | Son Güncelleme

Futbola devam etme kararı alan ve Feyenoord ile 1 yıllık daha sözleşme imzalayan Robin van Persie, aldığı karar hakkında konuşurken Fenerbahçe günlerinden de bahsetti.

Robin van Persie: 'Fenerbahçe günlerim eğlenceli değildi'

Feyenoord ile sözleşmesini 1 sene uzatan ve futbola devam etme kararı alan Robin van Persie, Hollanda basınına verdiği röportajda futbola devam etme kararının nedenlerini açıkladı.

''EMEKLİLİK KARARI ÇOK KORKUNÇ GELDİ''

Bir sene daha futbol oynamaya karar veren Hollandalı futbolcu, ''Son günlerde emeklilik kararını düşününce birden bu kararın çok korkunç geldiğini farkettim. Bazı günler artık yeter dediğim oldu. Ama mantıklı düşününce doğru gelmedi. Açıkçası henüz durmak için hazır değilim'' sözlerini kullandı.

''DÜNYADAKİ EN GÜZEL ŞEY BU DEĞİL Mİ?''

Devam etme kararını aldığı gün hakkında konuşan van Persie, ''Evimin balkonundan Feyenoord stadını görüyordum. Uzun uzun baktım ve dünyadaki en güzel şey bu değil mi dedim. Her zaman bunu istemedim mi? Dolu tribünler önünde onlar için oynamak... Ardından evet devam edeceğim dedim'' şeklinde konuştu.

''İSTANBUL'DA SON GÜNLER ZEVKLİ DEĞİLDİ''

Fenerbahçe'de geçirdiği günlerden de bahseden tecrübeli forvet, ''İstanbul'da geçirdiğim son günler hiç eğlenceli değildi. Feyenoord'a döndükten sonra tekrar bir futbolcu gibi hissetmeye başladım. Birden bire antrenmanlardan zevk almaya başladım'' dedi. (SPORX)

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe robin van persie feyenoord

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