Rock yıldızı Ozzy Osbourne ABD'den ayrılma kararı aldı, gideceği ülkeyi açıkladı

Rock müzik efsanesi ve Black Sabbath grubunun eski vokallerinden Ozzy Osbourne, ABD'de tırmanışa geçen silahlı saldırıları ve toplu katliamların kendisini ABD'den ayrılmaya ve anavatanı İngiltere'ye geri dönmeye ittiğini belirtti.

"İNSANLARIN HER GÜN ÖLDÜRÜLMESİNDEN BIKTIM"

73 yaşındaki şarkıcı Osbourne, The Observer gazetesine verdiği röportajda, "Buradaki (ABD) her şey çok saçma. İnsanların her gün öldürülmesinden bıktım. Okullarda kaç kişinin vurulduğunu Tanrı bilir. Vegas'daki o konserde de (Ekim 2017) toplu katliam yapılmıştı. Bu delice" dedi.

ABD'yi eleştirmeye devam eden Osbourne, "ABD'de ölmek istemiyorum. Forest Lawn'da yakılmak istemiyorum. Ben İngiliz'im. Geri dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYOR

Ayrıca Osbourne, 2019'da geçirdiği omurilik ameliyatıyla birlikte parkinson hastalığı ve sinir ağrısı gibi bir dizi sağlık sorunuyla mücadele ediyor. Daha önce kanser ve zatürre geçiren Osbourne, ayrıca 2018'de ölümcül bir bisiklet kazası geçirmişti.