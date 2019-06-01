Rockstar’ın eski yöneticisi bir çalışanı taciz etmiş

Kotaku'nun yayınladığı önemli bir yazıya göre, Rockstar'ın eski yöneticilerinden Jeronimo Barrera, o sıralarda firmaya yeni katılan tasarımcı Colin Bundschu'ya cinsel tacizde bulunmuş.

Bundschu'nun açıklamalarına göre, iş çıkışı çalışma arkadaşlarıyla bir gece kulübüne gittikleri bir gün onun için hiç de eğlenceli olmamış, zira Barrera onu elle taciz etmiş. Bu olay 2014 yılında yaşanmış ve Bundschu, Barrera'yı şirketin insan kaynakları departmanına şikayet etmiş ancak bir sonuç alamamış. İnsan kaynakları, kısa bir soruşturma sonrası olayın Bundschu'nun anlattığı gibi olmadığına karar vermiş ve dosyayı kapatmış. Bundschu'nun çalışma arkadaşlarının da olaya şahitlik ettiğini ekleyelim.

2014 yılında oyun sektörüne yeni girmiş olan Bundschu ise bunun üzerine istifa ederek oyun sektöründeki kariyerini erkenden bitirmiş.

Olayın yaşandığı günlerde Rockstar ürün geliştirme departmanında başkan yardımcılığı yapan Jeronimo Barrera, geçtiğimiz Aralık ayında 20 yıl boyunca çalıştığı firmadan ayrılmış. Ancak yazıya bakılırsa kendisi 20 yıl boyunca çalışanların çok korktuğu, sert bir yönetici imajı çizmiş. Barrera, çalışanlar tarafından çabuk öfkelenen ve öfkelendiği kişileri hemen kovmaya çalışan biri olarak tanımlanıyor.





