Rodellega'dan transfer itirafı: Görüşmeler oldu

Geçen sezonu 13 golle kapatan ve bu sezon şu ana kadar 3 gol atan bordo-mavili futbolcu, “Ben hiçbir zaman sezona başlarken, şu kadar gol atacağım, bu kadar gol atacağım diye bir şey söylemem. Hedefim hep öncekilerden daha iyisini yapmaktır. Şimdi de aynı şekilde önceki sezonu geride bırakmaya çalışacağım” diye konuştu.
Karadeniz ekibinin hedefleriyle ilgili bilgi veren Hugo Rodallega, “Takım olarak şampiyonluk için mücadele vereceğiz. En azından Avrupa kupalarına katılacak bir sıralama yakalamak ve ligi bu şekilde bitirmek hedeflerimizden olacak. Ben kişisel olarak hep elimden geleni yapıyorum. Benim için ve en büyük motivasyon kaynağım olan ailem için en önemlisi de bu zaten” ifadelerini kullandı.
‘Görüşmeler oldu’
Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki futbolcu sözlerine şöyle devam etti:
“Emekliliği düşünmüyorum. Futbol beni sırtından atana kadar oynamaya devam edeceğim. Futbolu kendi ülkemde bırakacağım. Bana kapılarını açan kulübüm için gollerimi atmak istiyorum. Bu ihtimal benim için hep vardı, görüşmeler de oldu. Ancak benim hep Türkiye’de süren kontratım vardı. Kolombiya takımları için buradaki bonservisleri vermek mümkün değil, dolayısıyla şu ana kadar gerçekleşmedi.”
‘Akhisar kolaydı’
Türkiye’de yaşadığı iki şehir arasında karşılaştırma yapan Hugo Rodallega, Trabzon’un farklı olduğunu ifade etti. Deneyimli forvet, “Türkiye’nin kültürüne çoktan uyum sağladım. Burada iki farklı takımın formasını giydim. Akhisar’a adapte olmak kolaydı çünkü insanın zaten alışık olduğu şeylere benzerlikler gösteren bir şehir. Trabzon ise daha değişik çünkü bölgenin kendine has farklılıkları bulunuyor. Şehirde herkesin gözü takımın üzerinde. İnsanları ise sıcakkanlı” dedi.
(MİLLİYET)
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