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Rodrigo Alves yine ameliyat masasına yattı! Bakın bu kez ne yaptırdı?

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.12.2018 13:12 | Son Güncelleme

Oyuncak bebek Ken'e benzemek için defalarca operasyon geçiren Rodrigo Alves yeniden ameliyat masasına yattı. Bu kez ameliyat yaptırma isteğinin arkasında yatan sebep olaraksa 2019 Eurovision yarışmasını gösterdi. Yarışmaya katılmaya karar verdiğini söyleyen Rodrigo, yaptığı açıklamanın ardından ses alıştırması yapmak için stüdyoya gitmek yerine soluğu ameliyathanede aldı.

Geçirdiği operasyonlara ara vermeden devam eden Rodrigo, doktorların uyarılarını hiçe saymaya devam ediyor. Bu kez kalçasını yaptırmak isteyen Rodrigo, sahnede güzel görünmek için çaba harcadığını söylüyor.

İşte Ken bebeğin son hali

Oyuncak bebek Ken'e benzemek için geçirmediği operasyon kalmayan 35 yaşındaki Rodrigo Alves, şimdi de 2019 Eurovision yarışmasına katılmak istediğini duyurdu.
Bunun için yeniden operasyonlara başlayan Alves, Brezilya poposu yaptırırken böyle görüntülendi.
Geçirdiği estetik operasyonlar ile bambaşka birine dönüşen Rodrigo Alves, tam bir estetik bağımlısı.
Daha önce de defalarca estetik operasyon geçiren Rodrigo Alves'in doktorları daha fazla ameliyat olmaması gerektiğini söylemişti.
Ancak hayatını Ken bebeğe benzemek için harcayan Rodrigo Alves, doktorların uyarılarını dinleyecek gibi gözükmüyor.
İşte defalarca estetik operasyon geçiren Rodrigo Alves'in son hali...
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Anahtar Kelimeler:
estetik

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