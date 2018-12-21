Rodrigo Alves yine ameliyat masasına yattı! Bakın bu kez ne yaptırdı?

Geçirdiği operasyonlara ara vermeden devam eden Rodrigo, doktorların uyarılarını hiçe saymaya devam ediyor. Bu kez kalçasını yaptırmak isteyen Rodrigo, sahnede güzel görünmek için çaba harcadığını söylüyor.

İşte Ken bebeğin son hali

Oyuncak bebek Ken'e benzemek için geçirmediği operasyon kalmayan 35 yaşındaki Rodrigo Alves, şimdi de 2019 Eurovision yarışmasına katılmak istediğini duyurdu.

Bunun için yeniden operasyonlara başlayan Alves, Brezilya poposu yaptırırken böyle görüntülendi.

Geçirdiği estetik operasyonlar ile bambaşka birine dönüşen Rodrigo Alves, tam bir estetik bağımlısı.

Daha önce de defalarca estetik operasyon geçiren Rodrigo Alves'in doktorları daha fazla ameliyat olmaması gerektiğini söylemişti.

Ancak hayatını Ken bebeğe benzemek için harcayan Rodrigo Alves, doktorların uyarılarını dinleyecek gibi gözükmüyor.