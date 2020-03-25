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Rodrigues'den Fatih Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.03.2020 09:40 | Son Güncelleme

Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, koronavirüse yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Rodrigues'den Fatih Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Sarı-lacivertli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fatih hoca, Abdürrahim başkana ve şifa bekleyen herkese tez zamanda şifalar dilerim. Umuyorum bu zor zamanların üstesinden tüm dünya hep birlikte geleceğiz. Lütfen yetkilileri dinleyin ve evden ayrılmayın" ifadelerini kullandı.

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Garry Rodrigues Fenerbahçe abdurrahim albayrak fatih terim

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