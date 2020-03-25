Rodrigues'den Fatih Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Sarı-lacivertli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fatih hoca, Abdürrahim başkana ve şifa bekleyen herkese tez zamanda şifalar dilerim. Umuyorum bu zor zamanların üstesinden tüm dünya hep birlikte geleceğiz. Lütfen yetkilileri dinleyin ve evden ayrılmayın" ifadelerini kullandı.
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