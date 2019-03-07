Roger Federer yıllara meydan okuyor

548 MAÇTA 52 BİN DAKİKA KORTTA KALDI 100 şampiyonluğa giden yolda Federer, 548 maçta galibiyet mücadelesi verdi ve toplam 52 bin 152 dakika (36 günden fazla) kortta kaldı. 19 ülkedeki 30 ayrı kentte şampiyonluk sevinci yaşayan İsviçreli sporcu, oynadığı 83 bin 302 puandan 46 bin 508'ini kazandı. Federer, söz konusu maçlarda 4 bin 378 "ace" attı. İsviçreli sporcu, Avrupa kıtasında 50, Kuzey Amerika'da 24, Asya'da 18, Avustralya'da 8 kupa kazandı.

İlk şampiyonluğunu 19 yaşındayken 4 Şubat 2001'de Milano'da kazanan Federer, 6 bin 600 gün sonra 100. şampiyonluğuna uzandı. Federer'in korttaki en büyük rakipleri 32 yaşındaki İspanyol Rafael Nadal'ın 80, 31 yaşındaki Sırp Novak Djokovic'in ise 73 şampiyonluğu bulunuyor. İsviçreli tenisçinin önündeki tek isim Jimmy Connors. 1972-1989 yıllarında 109 şampiyonluk kazanan ABD'li sporcu, bu alanda zirvede yer alıyor.

Ekim ayından bu yana şampiyonluk sayısında "dalya" yapmayı bekleyen 37 yaşındaki Federer, bu yıl Avustralya Açık'ta kendisini eleyen Yunan Stefanos Tsitsipas'ı Dubai Tenis Turnuvası finalinde 2-0 yenerek kariyerinin 100. kupasını havaya kaldırdı.

FİNALLERDE EN FAZLA NADAL'I YENDİ

Roger Federer, kariyerinde en fazla final zaferini İspanyol rakibi Rafael Nadal karşısında aldı. Nadal ile finallerde 24 kez karşı karşıya gelen İsviçreli sporcu, 10 finalde kupaya uzanan taraf oldu. Federer, ABD'li Andy Roddick'i 7, Sırp Novak Djokovic'i 6, Büyük Britanyalı Andy Murray'yi 5 kez finallerde mağlup etti.

EN BAŞARILI YILI 2006

Roger Federer, kariyerinde en başarılı sezonunu 12 kez şampiyonluk yaşadığı 2006'da yaşadı. 2006 yılında Avustralya Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ta kupayı havaya kaldıran İsviçreli sporcu, aynı sene Indian Wells, Miami, Kanada ve Madrid'deki Masters turnuvalarının da aralarında yer aldığı 12 organizasyonda kupayı kimseye bırakmadı. Federer, üst üste 24 finalinden zaferle ayrıldığı dönemde 2004 ve 2005 yıllarını da 11'er şampiyonlukla kapadı.

EN FAZLA SERT KORTTA KAZANDI

Sezonun çim zeminde düzenlenen tek grand slam turnuvası Wimbledon'ı 8 kez kazanan ve adı bu turnuvayla özdeşleşen Federer, kariyerinde en fazla şampiyonluğu sert zeminli kortlarda yaşadı. Federer, 100 şampiyonluğunun 69'unu sert zemin, 18'ini çim, 11'ini toprak ve 2'sini de halı zeminde kazandı.