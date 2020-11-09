Rol için tanınmaz hale gelen ünlü oyuncu özür diledi

The Witches (Cadılar) filminde tanınmaz hale gelen başarılı oyuncu Anne Hathaway, canlandırdığı Büyük Yüce Cadı karakterinin el parmaklarının eksik olması tepki çekti. Anatomik farklılığın cadılıkla bağdaştırılmasına gösterilen tepki üzerine Anne Hathaway ve şirket özür diledi.

Başta 2016 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazanan İngiliz yüzücü Amy Marren ve sağ ön koluyla eli olmayan İngiliz TV oyuncusu Melissa Johns, filmin yapımcılarını sorumsuzlukla suçladı. Uluslararası Paralimpik Komitesi de sosyal medyada “#NotAWitch” (bir cadı değil) etiketini kullanarak filmi boykot etme çağrısında bulundu.

"DÜŞÜNEMEDİM, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Anne Hathaway (37) Instagram’da yaptığı açıklamada, “Lucky Fin Project”ten bir video paylaşarak özür diledi. Ünlü oyuncu açıklamasında “Özellikle çocuklar olmak üzere anatomik farklılığı olan birçok insanın Büyük Yüce Cadı’nın tasvirinden dolayı acı çektiğini öğrendim. Kapsayıcılığa gerçekten inanan ve gerçekten zulümden nefret eden biri olarak, neden olduğumuz acı için hepinize bir özür borçluyum. Üzgünüm. Karakterin görünüşü bana getirildiğinde uzuv farkının yaratacağı etkiyi düşünemedim. Eğer düşünseydim sizi temin ederim bu asla olmayacaktı. Artık konuyu daha iyi bildiğime göre daha iyisini yapacağıma söz veriyorum” dedi.

FİLM ŞİRKETİ DE AÇIKLAMA YAPTI

The Withces (Cadılar) filminin yapımcı şirketi olan Warner Bros. da tepkiler üzerine yayımladığı açıklamada “The Witches’daki kurgusal karakterin tasviri, engelli insanları üzdüğü ve kırdığı için çok üzgünüz” ifadesine yer verdi.



