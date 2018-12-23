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Menajeri Galatasaray için İstanbul'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.12.2018 10:56 | Son Güncelleme

Galatasaray için Rolando iddiası... Portekiz'in Record gazetesi, Marsilya'da forma giyen 33 yaşındaki Rolando'nun menajerinin Galatasaray'la görüşmek için İstanbul’a gittiğini duyurdu. Rolando için konuşulan rakam ise yıllık 3 milyon Euro...

Menajeri Galatasaray için İstanbul'da

Özellikle forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray’da Maicon’un ayrılması da gündemde. Bu yüzden savunma için de dört koldan çalışmalar sürüyor. Portekiz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Marsilya forması giyen stoper Rolando’nun transferinde büyük aşama kaydetti.

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Record gazetesi, 33 yaşındaki oyuncunun menajerinin dün İstanbul’a gittiğini duyurdu. Yıldız savunma oyuncusu için telaffuz edilen yıllık ücret ise 3 milyon Euro. Şimdilerde Marsilya forması giyen Rolando’nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Profesyonel futbola Belenenses formasıyla giriş yapan Rolando; Porto, Napoli, Inter ve Anderlecht formaları da giymişti. Şu anda yaşadığı sakatlığın sezonun ikinci yarısı öncesinde tamamen geçmesi bekleniyor. Marsilya Kulübü, onun için herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyecek. (Akşam)

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