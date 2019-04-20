Rolü için tanınmayacak hale gelen ünlü oyuncular

Ünlüleri her zaman "ışıltılı ve fazlasıyla çekici" olarak görmeye alışkınız. Peki, onların bir karaktere dönüşmek için neler yaptığını biliyor musunuz?

Karaktere bürünme sürecinde, ailelerinden sır saklamak, makyaj koltuğunda uzun saatler geçirmek ve hatta kilo almak vb. Kısacası tanınmaz hale gelmek ve rollerinin içine girmek için yaptıkları fedakarlıktan sadece birkaçı...

Anladığınız gibi, tüm bunlar ekip çalışması gerektiriyor. Bu inanılmaz görünüme gelince, makyaj sanatçılarının eline kimse su dökemez.

İşte rolleri uğruna bambaşka birine dönüşen, görünce sizin de hayret edeceğiniz

Tilda Swinton Büyük Budapeşte Oteli, 2014

Eski Madam D. karakterini canlandıran Tilda Swinton, filmdeki karakterine bürünmek için makyaj koltuğunda 5 saat oturdu. O çıkarmak için ise 5 saatini daha harcadı.

Jared Leto Sınırsızlar Kulübü, 2013

Makyaj artisti, birçok doktorla AIDS hakkında konuştu. Karakterin hastalıklı görüntüsünü oluşturmak için lezyondan tutun günden güne eriyen kemiklere kadar tüm karmaşık süreci makyajda buluşturdu.

John Travolta Saç Spreyi, 2007

John Travolta, Edna Turnblad'ın rolünü kabul etmeden önce 14 ay düşündü. Sette, günde 5 saatini makyaja harcarken, çekimler boyunca yaklaşık 15 kilo ağırlıkta kostüm giymek zorunda kaldı.

Danny DeVito Batman Dönüyor, 1992

Film ekibinin bu karakteri yaratması tüm ekibe büyük sürpriz oldu. DeVito’ya Penguen karakterine bürünürken, makyajda yapılan hilelerinin ne olduğunu söylememesi için sözleşme imzalatıldı.

Jacob Tremblay Mucize, 2017

Auggie Pullman karakterine dönüşmesi Jacob’un günde 2 saatini aldı. Bu süreçte Jacob canlandırdığı karakterin rahatsızlığını yaşayan çocuklarla arkadaş oldu onlardan geri bildirim alarak rolüne hazırlandı.

Gary Oldman En Karanlık Saat, 2017

Oldman, rolüne bürünmek için, eski film setlerinden tanıdığı ve şimdilerde emekli olan makyaj sanatçısı Kazuhiro Tsuji'yi buldu.

Charlize Theron Cani, 2003

Bu dönüşüm, harika makyajın ve oyuncunun gösterdiği büyük fedakarlığının birleşimiydi: Charlize Theron rolü uğruna kilo almak için egzersiz yapmayı ve sağlıklı beslenmeyi bıraktı. Sette, yüzünü kaplayan makyaj katmanlarının yanı sıra set boyunca protez diş takmak zorunda kaldı.

Robert de Niro Frankenstein, 1994

Bu filmde Robert de Niro’yu tanımak bir hayli zor olabilir. Bu karaktere bürünmek için makyaj uzmanlarının olduğu bir orduyla çalıştı desek yalan olmaz. Zaten film En İyi Makyaj kategorisinde Oscar’a aday gösterildi.

John Leguizamo Spawn, 1997

Leguizamo, makyaj koltuğunda o kadar çok zaman harcamak zorunda kalmıştı ki bir daha böyle bir rolü kabul etmeyeceğini kendisi bile kabul etti.

Brad Pitt Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi, 2008

Filmdeki yaş makyajı uzmanı Greg Cannom, çekimden haftalarca her yaş makyajını defalarca test ettiklerini açıkladı. Filmin başarısının çoğunun buna bağlı olduğunu itiraf ediyor.

Ralph Fiennes, Lord Voldemort

Bu şaşırtıcı görünüm 2 kez Oscar ödülü alan makyaj sanatçısı Mark Coulier tarafından yaratıldı.

Dustin Hoffman Hook, 1991

Filmdeki Kaptan Kanca karakteri hala çocukların Cadılar Bayramı için en çok kopyaladığı karakter oldu.

Meryl Streep Angels in America, 2003

Meryl Streep'i bu filmde tanımak zor, değil mi? Makyajın gücünü gerçekten görebileceğiniz bu rol için oyuncu saatlerce makyaj koltuğunda oturdu.

Helena Bonham Carter Planet of the Apes, 2001

Helena'yı maymun makyajının ardında tanıyabilir misiniz? Tim Burton’ın 1968 klasiğini yeniden yaratması kesinlikle çok zekiceydi ama bu makyaj kadar hiçbir şey o denli zeki olamaz.

Richard Brake Game of Thrones, 2014

Richard’ın şaşırtıcı dönüşümü yetenekli, profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Değişim o kadar iyi ki hala dünyanın en çok konuşulan karakterlerinden biri…



