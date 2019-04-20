Mynet Trend

Rolü için tanınmayacak hale gelen ünlü oyuncular

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 20.04.2019 10:50 | Son Güncelleme

Hollywood oyuncuları her daim gösterişli ve tepeden tırnağa kusursuz gördünüz! Bu noktaya gelmek için ne rollere hayat verdiler özellikle bazıları için neredeyse tanınmayacak hale geldiler! İşte performanslarını en üst seviyeye çıkardıkları, rolleri uğruna makyaj koltuğunda saatlerini geçiren ünlü isimler

Rolü için tanınmayacak hale gelen ünlü oyuncular

Ünlüleri her zaman "ışıltılı ve fazlasıyla çekici" olarak görmeye alışkınız. Peki, onların bir karaktere dönüşmek için neler yaptığını biliyor musunuz?

Karaktere bürünme sürecinde, ailelerinden sır saklamak, makyaj koltuğunda uzun saatler geçirmek ve hatta kilo almak vb. Kısacası tanınmaz hale gelmek ve rollerinin içine girmek için yaptıkları fedakarlıktan sadece birkaçı...

Anladığınız gibi, tüm bunlar ekip çalışması gerektiriyor. Bu inanılmaz görünüme gelince, makyaj sanatçılarının eline kimse su dökemez.
İşte rolleri uğruna bambaşka birine dönüşen, görünce sizin de hayret edeceğiniz

19228710-13546860-20-0-1517308104-1517308160-1500-1-1517308160-650-52bdac325a-1517423549

  1. Tilda Swinton Büyük Budapeşte Oteli, 2014
    Eski Madam D. karakterini canlandıran Tilda Swinton, filmdeki karakterine bürünmek için makyaj koltuğunda 5 saat oturdu. O çıkarmak için ise 5 saatini daha harcadı.

19228660-13551910-22-0-1517308658-1517308684-1500-1-1517308684-650-b59b790d35-1517423549

  1. Jared Leto Sınırsızlar Kulübü, 2013
    Makyaj artisti, birçok doktorla AIDS hakkında konuştu. Karakterin hastalıklı görüntüsünü oluşturmak için lezyondan tutun günden güne eriyen kemiklere kadar tüm karmaşık süreci makyajda buluşturdu.

19228060-13552660-23-0-1517308846-1517308990-1500-1-1517308990-650-dcf10c28d0-1517423549

  1. John Travolta Saç Spreyi, 2007
    John Travolta, Edna Turnblad'ın rolünü kabul etmeden önce 14 ay düşündü. Sette, günde 5 saatini makyaja harcarken, çekimler boyunca yaklaşık 15 kilo ağırlıkta kostüm giymek zorunda kaldı.

19228610-13554110-24-0-1517309135-1517309164-1500-1-1517309164-650-d9ce92fcc1-1517423549

  1. Danny DeVito Batman Dönüyor, 1992
    Film ekibinin bu karakteri yaratması tüm ekibe büyük sürpriz oldu. DeVito’ya Penguen karakterine bürünürken, makyajda yapılan hilelerinin ne olduğunu söylememesi için sözleşme imzalatıldı.

19228560-13557960-25-2-0-1517309371-1517309419-1500-1-1517309419-650-03bfae8e49-1517423549

  1. Jacob Tremblay Mucize, 2017
    Auggie Pullman karakterine dönüşmesi Jacob’un günde 2 saatini aldı. Bu süreçte Jacob canlandırdığı karakterin rahatsızlığını yaşayan çocuklarla arkadaş oldu onlardan geri bildirim alarak rolüne hazırlandı.

19228510-13562560-26-2-0-1517309679-1517309704-1500-1-1517309704-650-0cf5b12624-1517423549

  1. Gary Oldman En Karanlık Saat, 2017
    Oldman, rolüne bürünmek için, eski film setlerinden tanıdığı ve şimdilerde emekli olan makyaj sanatçısı Kazuhiro Tsuji'yi buldu.

19228460-13563010-27-0-1517309887-1517309892-1500-1-1517309892-650-f835b74098-1517423549

  1. Charlize Theron Cani, 2003
    Bu dönüşüm, harika makyajın ve oyuncunun gösterdiği büyük fedakarlığının birleşimiydi: Charlize Theron rolü uğruna kilo almak için egzersiz yapmayı ve sağlıklı beslenmeyi bıraktı. Sette, yüzünü kaplayan makyaj katmanlarının yanı sıra set boyunca protez diş takmak zorunda kaldı.

19228410-13566860-28-0-1517310466-1517310544-1500-1-1517310544-650-6df753cfdd-1517423549

  1. Robert de Niro Frankenstein, 1994
    Bu filmde Robert de Niro’yu tanımak bir hayli zor olabilir. Bu karaktere bürünmek için makyaj uzmanlarının olduğu bir orduyla çalıştı desek yalan olmaz. Zaten film En İyi Makyaj kategorisinde Oscar’a aday gösterildi.

19228360-13653710-40-2-0-1517316580-1517316592-1500-1-1517316592-650-08cea198bd-1517423549

  1. John Leguizamo Spawn, 1997
    Leguizamo, makyaj koltuğunda o kadar çok zaman harcamak zorunda kalmıştı ki bir daha böyle bir rolü kabul etmeyeceğini kendisi bile kabul etti.

19228310-13573110-29-0-1517310854-1517310929-1500-1-1517310929-650-72b200b451-1517423549

  1. Brad Pitt Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi, 2008
    Filmdeki yaş makyajı uzmanı Greg Cannom, çekimden haftalarca her yaş makyajını defalarca test ettiklerini açıkladı. Filmin başarısının çoğunun buna bağlı olduğunu itiraf ediyor.

19228260-13577860-30-0-1517311081-1517311185-1500-1-1517311185-650-fb1a8fa0fa-1517423549

  1. Ralph Fiennes, Lord Voldemort

Bu şaşırtıcı görünüm 2 kez Oscar ödülü alan makyaj sanatçısı Mark Coulier tarafından yaratıldı.

19228210-13656260-41-2-0-1517316870-1517316875-1500-1-1517316875-650-27e8819c50-1517423549

  1. Dustin Hoffman Hook, 1991

Filmdeki Kaptan Kanca karakteri hala çocukların Cadılar Bayramı için en çok kopyaladığı karakter oldu.

19228160-13582010-31-2-0-1517311977-1517311979-1500-1-1517311979-650-331abccbde-1517423549

  1. Meryl Streep Angels in America, 2003
    Meryl Streep'i bu filmde tanımak zor, değil mi? Makyajın gücünü gerçekten görebileceğiniz bu rol için oyuncu saatlerce makyaj koltuğunda oturdu.

19228110-13587160-32-0-1517312133-1517312175-1500-1-1517312175-650-cb1954fb4e-1517423549

  1. Helena Bonham Carter Planet of the Apes, 2001

Helena'yı maymun makyajının ardında tanıyabilir misiniz? Tim Burton’ın 1968 klasiğini yeniden yaratması kesinlikle çok zekiceydi ama bu makyaj kadar hiçbir şey o denli zeki olamaz.

19228010-13591560-33-0-1517312363-1517312397-1500-1-1517312397-650-9a5df2d17b-1517423549

  1. Richard Brake Game of Thrones, 2014

Richard’ın şaşırtıcı dönüşümü yetenekli, profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Değişim o kadar iyi ki hala dünyanın en çok konuşulan karakterlerinden biri…

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
Olay görüntüler! Tatili fırsat bilip fena dağıttılar Olay görüntüler! Tatili fırsat bilip fena dağıttılar
Wings for Life World Run’a nasıl hazırlanılır?Wings for Life World Run’a nasıl hazırlanılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
film makyajları MAKYAJ Hollywood oyuncular nasıl makyaj yapıyor

En Çok Okunan Trend Haberler

Son dakika: Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Melih Gökçek'ten olay yaratan paylaşım!

Melih Gökçek'ten olay yaratan paylaşım!

Bir süredir bunalımdaydı! 20 yaşındaki genç kahretti!

Bir süredir bunalımdaydı! 20 yaşındaki genç kahretti!

Korkunç manzara! Hayatının şokunu yaşadı

Korkunç manzara! Hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu yıl interneti kırıp geçiren bu kedilere hayran kalacaksınız!

Bu yıl interneti kırıp geçiren bu kedilere hayran kalacaksınız!

İngilizler Paskalya kutlamalarında fena dağıttı!

Olay görüntüler! Tatili fırsat bilip fena dağıttılar

Wings for Life World Run’a nasıl hazırlanılır?

Wings for Life World Run’a nasıl hazırlanılır?

Rakamlarla Wings for Life World Run

Rakamlarla Wings for Life World Run

Çok yönlü müzisyen Manuş Baba 101 saatlik canlı yayında!

Çok yönlü müzisyen Manuş Baba 101 saatlik canlı yayında!

Sadist baba, kendi öz kızını 12 yıl boyunca karanlık bir odaya hapsetti!

Ürkünç olay! Kendi kızını 12 yıl boyunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.