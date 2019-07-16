Roma 1 günde nasıl gezilir?

Roma dünyadaki en turistik şehirlerden biri olduğu için özellikle yaz aylarında oldukça kalabalık. Ziyaretçi yoğunluğu sıcakla birleşince gün boyu şehri gezmek biraz zorlu olsa da sonunda bu yorgunluğa değeceği kesin. Birkaç ufak ipucu vererek başlayalım. Roma’yı keşfetmek için sabah erkenden uyanın, güneş kreminizi ve şapkanızı yanınıza almayı unutmayın. Yanınızda bir matara veya şişe bulundurun çünkü Roma sokaklarındaki çeşmelerden akan su tertemiz ve içilebiliyor. Rahat ayakkabılar ve kıyafetler giyin ve yürümeye hazır olun. Bazı destinasyonlar için metro tercih edebilirsiniz ancak Roma’yı gezmenin en keyifli yolu bol bol yürümek ve sokaklarda kaybolmak. Otobüs, taksi gibi kara yolu ulaşımını ise özellikle yaz aylarında tercih etmemeniz size zaman kazandıracaktır. Roma’da tarihi şehir içersinde yürümek çok kolay ve yollar genellikle yokuşsuz. Bu yüzden 1 gün içerisinde Roma fotoğraflarında gördüğünüz birçok yeri rahatlıkla ziyaret edebilirsiniz. İşte Roma’da mutlaka görmeniz gereken en ünlü yerler, binalar ve simge yapılar:

1.İSPANYOL MERDİVENLERİ Hem turistlerin hem de yerel halkın en önemli buluşma noktası olan İspanyol merdivenleri oldukça merkezi bir konumda. Rehberli şehir turlarının bir çoğu da buradan başlıyor. “Free walking tour” ismindeki ücretsiz şehir turlarına katılmak isteyenler de genellikle burada biraraya geliyor. Bu turlar hem bütçe dostu hem de kısa sürede bir çok yer görmenizi sağlıyor. Yaklaşık 2 saat süren turun sonunda rehbere istediğiniz kadar bahşiş bırakıyorsunuz. Eğer hizmeti beğenmediyseniz ücret ödemeden ayrılabilirsiniz. İspanyol Merdivenleri Piazza di Spagna isimli meydan ile Trinita dei Monti adlı kiliseyi birleştirmek için inşaa edilmiş 135 basamaklı bir merdiven. Her mevsim ayrı güzel manzarası olan merdivenlerde oturup zaman geçirebilir, dilerseniz kiliseye kadar çıkabilirsiniz. İspanyol merdivenlerini görmeden Roma turunuzu isteseniz de tamamlamaniz mümkün olmayacağı için 1 günde Roma turu listemizin ilk sırasını şehrin buluşma noktasına verdik. 2. TREVİ ÇEŞMESİ Trevi çeşmesi, diğer adıyla aşk çeşmesi mimari ve sanatsal açıdan şahane bir yapı. İspanyol merdivenlerinden yürüyerek yaklaşık 10 dakikada bu görkemli çeşmeye ulaşabilirsiniz. İnanışa göre çeşmeye arkanızı dönüp sol omzunuzun üzerinden sağ elinizle çeşmeye para attığınızda tuttuğunuz dilek gerçek oluyor. Bir yılda yaklaşık 10 milyon kişinin ziyaret ettiği çeşme Roma’nın en popüler turistik yerlerinden biri. Fotoğraf çekmek için önünde kuyruklar oluşuyor. Sabah erken saatlerde giderseniz çeşmeyi daha tenha iken görüntüleyebilirsiniz. Roma açık hava müzesi gibi bir şehir ve Trevi Çeşmesi de herhangi bir ücret ödemeden görüp inceleyebileceğiniz tarihi bir eser. Çok zamanınızı da almayacağını düşünürske mutlaka bir 15 dakikanizi ayırın deriz.

3.HADRIAN TAPINAĞI 145 yılında inşaa edilen ve İmparator Hadrian’a adanan tapınak şehrin en ihtişamlı yapılarından biri. Tarihi dokusu dışında, günümüzde binanın hala kullanılıyor olması ve içeride aktif olarak iş hayatının sürmesi, Roma’nın tarihin içerisinde yaşayan bir şehir olduğunu kanıtlar nitelikte. İşte tam da bu yüzden Roma’yı gezerken bir arkeolojik çalışma bölgesi veya tarihi kalıntıları geziyor gibi değil, tam tersi tarihe tanıklık ediyor gibi hissediyorsunuz kendinizi. Hadrian tapınağı da bu durumun en güzel örneklerinden biri. Trevi çeşmesinden sonra 5 dakika yürüyerek tapınağa kolayca ulaşabilirsiniz. 4.COLOSSEUM 1 gün de olsa hatta yalnızca birkaç saatiniz de olsa Roma’da ilk görmek isteyeceğiniz yerlerden biri muhtemelen Colosseum. Eski şehir merkezinden yürüyerek yaklaşık yarım saat sürdüğü için eğer vaktiniz kısıtlıysa metro kullanarak buraya ulaşabilirsiniz. Metro durağı antik tiyatronun hemen karşısında bulunuyor. İçeri giriş senenin belli günleri ücretsiz. İnternet üzerinden bu günleri takip edebilirsiniz. Bu günler dışında giriş ücreti 12 euro. Gün batımına doğru manzara ve dev yapı üzerindeki ışık yansımaları görülmeye değer. Bu sebeple eski şehir turunu tamamladıktan sonra Colosseum’u en sona bırakmak da bir seçenek olabilir. Kendinizi film setinde hissedeceğiniz bu yapı Roma’da mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında geliyor. MS. 72 yılında yapımına başlanıp, MS. 80 yılında tamamlanan arena yaklaşık 400 yıl kullanıldıktan sonra büyük depremler sonucu kullanılmaz hale geldi. Devamında 1800’lü yılların sonunda itibaren başlayan kazı ve renovasyon çalışmaları sayesinde günümüzdeki halini aldı ve çalışmalar hala devam ediyor. Kim bilir belki de bir gün yapının tamamını görebilmek mümkün olur…

5. SANT'ANGELOS KÖPRÜSÜ VE KALESİ Kale MS. 139 yılında Hadrianüs ve ailesinin mozalesi olarak yaptırılmış, ortaçağda ise kaleye dönüştürülmüş. Sonrasında ise Papa’nın korunması gibi önemli bir göreve hizmet etmiş. Kale ile Vatikan arasındaki gizli geçitler, tehdit hissedildiği durumlarda kullanılıyor ve Papa bu kaleye gizleniyormuş. İçeriyi görmek için vaktiniz olmasa da mutlaka köprüden geçip kaleyle fotoğraf çektirmelisiniz. Eski şehirden Vatikan’a yürüyerek geçmek için kullanabileceğiniz en iyi güzergah da zaten bu körü. Köprü üzerinde genellikle müzisyenler ve sanatçılar bulunuyor. Muhteşem manzarasıyla bu köprü ve kale mutlaka listenize eklemeniz gerekenler arasında. Trevi çeşmesinden yürüyerek 20 dakikada bu bölgeye ulaşmak mümkün. 6.PIAZZA DEL COLONNA Günümüzde hükümet binalarının bulunduğu bu meydan farklı dönemlerden değişik binaları ile göz dolduruyor. Özellikle meydanın ortasında bulunan 2000 yıllık sütün oldukça etkileyici. Sütunun çevresinde Roma İmparatorluğu döneminde elde edilen başarılar anlatılmış. Bu sütunu dev bir mermer kitap olarak da tanımlamak mümkün. Eski şehrin merkezinde yer alan meydanı rotanıza ekleyebilir, Roma’ın farklı dönemleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.