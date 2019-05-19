SPOR

Roma Açık'ta şampiyon Karolina Pliskova

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.05.2019 15:49 | Son Güncelleme

Çek Karolina Pliskova, tek kadınlar finalinde Büyük Britanyalı Konta'yı 2-0 yenerek Roma Açık Tenis Turnuvası'nda ilk kez şampiyon oldu.

Roma Açık'ta şampiyon Karolina Pliskova

İtalya'da düzenlenen Roma Açık Tenis Turnuvası'nın toprak kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, dünya 7 numarası Çek Karolina Pliskova ile dünya sıralamasının 42. basamağındaki Büyük Britanyalı Johanna Konta karşılaştı.

Pliskova, 1 saat 26 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak Roma Açık'taki ilk şampiyonluğuna uzandı. 27 yaşındaki Çek raket, bu sezon 2, kariyerindeki 13. tekler şampiyonluğunu elde etti.

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Nur Tatar finaldeNur Tatar finalde
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karolina Pliskova Roma Açık Tenis Turnuvası Johanna Konta

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Süper Lig yıldızının adı Galatasaray ile anılıyor

Süper Lig yıldızının adı Galatasaray ile anılıyor

Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolcusu

Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolcusu

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

UEFA'dan Trabzonspor'a ağır fatura

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

F.Bahçe 5. kez şampiyon oldu!

F.Bahçe 5. kez şampiyon oldu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Fenerbahçe'den transfer

Fenerbahçe'den transfer

Maç için görüşmelere başladı

Maç için görüşmelere başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roma Açık'ta şampiyon Karolina Pliskova

Şampiyon Karolina Pliskova

Nur Tatar adını finale yazdırdı

Nur Tatar finalde

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

TOSFED "yıldızını" arıyor

TOSFED "yıldızını" arıyor

Alper Erdoğuş, Eczacıbaşı VitrA'ya geri döndü

Alper Erdoğuş geri döndü

Fenerbahçe Opet 7 oyuncu ile yollarını ayırdı

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.