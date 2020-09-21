Roma Açık Tenis Turnuvası'nda finalistler belli oldu

BBaşkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuvaya, yarı final müsabakalarıyla devam edildi.

Erkeklerde dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, Norveçli Casper Ruud'u 2 saati aşan mücadele sonucunda 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, finale yükseldi.

Roma'da daha önce 4 kez mutlu sona ulaşan ve 5. şampiyonluğunu hedefleyen Djokovic, yarınki finalde turnuvanın 8 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman ile karşılaşacak.

Çeyrek finalde 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal'ı eleyerek sürpriz yapan Schwartzman da yarı finalde 12 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov'u 3 saatlik mücadelenin ardından 6-4, 5-7 ve 7-6(4)'lük setlerle 2-1 yenerek, finalde Djokovic’in rakibi oldu.

TEK KADINLAR FİNALİ: HALEP - PLİSKOVA

Tek kadınlarda ise turnuvanın 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, 9 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza'yı 6-3, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yendi.

Bu turnuvada son 4 yılda 3. kez finale yükselen ve önceki iki finalini kaybeden Halep'in bu yılki rakibi ise turnuvanın son şampiyonu turnuvanın 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova oldu.