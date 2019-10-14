Mynet Trend

Roma, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cengiz Ünder için kararını verdi

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 14.10.2019 16:37 | Son Güncelleme

Roma, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cengiz Ünder'in paylaşımıyla ilgili olarak milli futbolcumuza herhangi bir yaptırımda bulunmama kararı verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ve asker selamı yaptığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Cengiz Ünder için kulübü Roma'nın kararı ortaya çıktı.

Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; Roma'nın Cengiz Ünder'in bu paylaşımıyla ilgili olarak milli futbolcumuza bir yaptırımı ya da uyarısı söz konusu değil...

Haberde bu kararın yönetim tarafından verildiği, asker selamının Arnavutluk maçında coşkulu bir jest olarak başladığı ve bunun Suriye'de savaşta olan askerler için bir mesaj olduğuna vurgu yapıldı.

141020191544327690816

İTALYAN SENATÖR, 'TÜRKİYE'YE GERİ DÖNSÜNLER' DEMİŞTİ
İtalyan Senatör Roberto Calderoli, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cengiz Ünder ve Merih Demiral için "Eğer milliyetçilik yapmak istiyorlarsa, evleri İstanbul ya da Ankara'ya geri dönsünler. Türkiye'de çok iyi şekilde karşılanacaklardır. İtalyan kulüplerinden kazandıkları milyonları bıraksınlar ve Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitsinler. Roma ve Juventus taraftarları onların formayı çıkarmasını ve takımdan ayrılmasını isteyerek iyi yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

PARTNER Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız... Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
Enver Cenk Şahin ilk kez konuştu!Enver Cenk Şahin ilk kez konuştu!
Radamel Falcao'dan Real Madrid itirafıRadamel Falcao'dan Real Madrid itirafı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder Roma Barış Pınar Harekatı

En Çok Okunan Trend Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Soruyu bilemeyince...

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Soruyu bilemeyince...

Böylesi görülmedi! Aracını görünce şoke oldu

Böylesi görülmedi! Aracını görünce şoke oldu

Yakışıklı oyuncu öpüşme itirafıyla olay oldu

Yakışıklı oyuncu öpüşme itirafıyla olay oldu

Kağıt gibi incecik olan binanın ilginç hikayesi!

Kağıt gibi incecik olan binanın ilginç hikayesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enver Cenk Şahin ilk kez konuştu! "Ülkemize karşı anlam veremediğim olumsuz bir bakış açısı var"

Enver Cenk Şahin ilk kez konuştu!

Radamel Falcao'dan Real Madrid itirafı

Radamel Falcao'dan Real Madrid itirafı

UEFA'dan skandal açıklama: Türkiye'nin sevincini inceleyeceğiz

''Türkiye'nin sevincini inceleyeceğiz''

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'e İngiltere'den yeni talip

Transfer bombası! Vedat Muriqi çılgınlığı

İngiliz basını duyurdu! Fenerbahçe için Mesut Özil iddiası

F.Bahçe için Mesut Özil iddası

Mehmet Ekici Fenerbahçe'den ayrılıyor

F.Bahçe'de ayrılık! Gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.