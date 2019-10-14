Roma, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cengiz Ünder için kararını verdi

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ve asker selamı yaptığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Cengiz Ünder için kulübü Roma'nın kararı ortaya çıktı.

Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; Roma'nın Cengiz Ünder'in bu paylaşımıyla ilgili olarak milli futbolcumuza bir yaptırımı ya da uyarısı söz konusu değil...

Haberde bu kararın yönetim tarafından verildiği, asker selamının Arnavutluk maçında coşkulu bir jest olarak başladığı ve bunun Suriye'de savaşta olan askerler için bir mesaj olduğuna vurgu yapıldı.

İTALYAN SENATÖR, 'TÜRKİYE'YE GERİ DÖNSÜNLER' DEMİŞTİ

İtalyan Senatör Roberto Calderoli, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cengiz Ünder ve Merih Demiral için "Eğer milliyetçilik yapmak istiyorlarsa, evleri İstanbul ya da Ankara'ya geri dönsünler. Türkiye'de çok iyi şekilde karşılanacaklardır. İtalyan kulüplerinden kazandıkları milyonları bıraksınlar ve Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitsinler. Roma ve Juventus taraftarları onların formayı çıkarmasını ve takımdan ayrılmasını isteyerek iyi yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

