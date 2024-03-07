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Roma-Brighton maçı öncesi iki taraftar bıçaklandı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.03.2024 19:40
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Bugün oynanacak Roma - Brighton maçı öncesinde dün gece iki Brighton taraftarının bıçaklandığı açıklandı.

Roma-Brighton maçı öncesi iki taraftar bıçaklandı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak olan Roma-Brighton maçı öncesinde ilginç bir gelişme yaşandı. Roma sokaklarında gezen iki Brightonlu taraftar bıçaklanarak darp edildi.

CÜZDANLARI VE PASAPORTLARI ÇALINDI

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Bıçaklanmalarının ardından darp edilen iki şahsın üstündeki değerli eşyalar da çalındı.

BRIGHTON, TARAFTARLARINA UYARILARDA BULUNMUŞTU

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"Uyanık olun. Önlemler alın ve kesinlikle seyahat sigortası yaptırın ve kulübün bayraklarını ve renklerini göstererek şehirde dolaşmaktan kaçının."

ANSA'nın haberine göre bu saldırı Roma tribün grupları ve ultralarla ilintili değil. Zira bıçaklanan biri 27, diğeri 28 yaşında iki Brighton taraftarı aynı zamanda soyuldu.

Olay Colosseum yakındaki via Cavour'da gece yarısıdan sonra meydana geldi.

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