Roma, Cengiz Ünder'in sözleşmesini uzattı

Roma, 22 yaşındaki milli oyuncu Cengiz Ünder ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Başakşehir'den 2017 yazında İtalyan ekibinin yolunu tutan Cengiz, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; yıldız futbolcu ile 2023 haziran ayına kadar sözleşme yenilendiği duyuruldu.
Milli futbolcu, Roma'ya iki yıl önce geldiğini hatırlatarak, "O günden beri günden güne bu şehre, bu kulübe ve bu taraftara daha fazla aşık oldum. Bu benim için çok mutlu bir an. Roma için oynamaya devam etme isteğimin farkına varan kulübüme teşekkür ediyorum" dedi.
Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi ise, Cengiz ile sözleşme yenilemeyi çok istediklerini belirterek, "Çünkü hepimiz onun yeteneklerini biliyoruz. Gelecek yıllarda ekibin kalitesine büyük katkı sağlayacağından eminiz" diye konuştu.
Cengiz Ünder resmen açıklandı
Xherdan Shaqiri'den Galatasaray itirafı
Sissoko yeniden Eskişehirspor’da
Fransız basınından Falcao iddiası
Ünal Karaman'ın inancı tam!
Bursa'da bir Avrupa yolcusu daha!
İstanbulspor'dan geleceğe yatırım
Dünya yıldızının ailesi, Trabzonspor için geldi!
Manchester United'dan F.Bahçe'ye geliyor!
Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz
Maç sebebiyle 15 bin polis görevlendirildi
'Beşiktaş çok büyük bir kulüp'
Özdemir Ceferin ile buluştu
Bayern Münih, Ivan Perisic'i kiraladı
İstanbul'da tarih yazacak
Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum