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  4. Roma'da Paulo Dybala şoku! Resmen kulüp açıkladı...

Roma'da Paulo Dybala şoku! Resmen kulüp açıkladı...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
20.03.2025 15:38
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Cagliari maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Roma'da Paulo Dybala şoku! Resmen kulüp açıkladı...
Paulo Dybala

Paulo Dybala

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Roma
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İtalya Serie A'nın 29. haftasında oynanan Roma - Cagliari maçında ev sahibi ekibin yıldız futbolcusu Paulo Dybala, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edememiş ve 64. dakikada yerini vatandaşı Matias Soule'ye bırakmıştı.

YAKLAŞIK 3 AY YOK!

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Roma'dan yapılan açıklamada, bir dizi kontrollerin ardından Arjantinli futbolcunun durumunun ciddi olduğu ve birkaç gün içinde ameliyat olacağı belirtildi. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada "Paulo Dybala, sol semitendinosus tendonunda oluşan sakatlığın ardından önümüzdeki birkaç gün içinde ameliyat olacak. Sakatlıktan en iyi şekilde kurtulmak için bunun doğru yol olduğuna karşılıklı olarak karar verildi. Paulo'ya acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız futbolcu böylece sezonu kapatmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
spor Serie A Paulo Dybala futbol
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