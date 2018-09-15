Cengiz Ünder imzayı atıyor!

İtalya’da Roma formasıyla başarılı bir dönem geçiren Cengiz Ünder’e yeni sözleşme geliyor. Corriere Dello Sport’ta yayınlanan haberde, Roma Sportif Direktörü Monchi’nin Cengiz’e yeni sözleşme hazırlığında olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz sezon yakaladığı çıkışla dikkatleri çeken genç oyuncu için yıllık maaşına zam ve sözleşme süresini uzatma yapılacak.
1 milyon Euro'nun altında maaşı olan Cengiz için 1.8 milyon Euro'luk yeni bir maaş belirlendiği ifade edildi. Ayrıca sözleşmenin 2023 yılına kadar uzatılacağı da aktarıldı. 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmede iyileştirmeyle beraber memnun olacağı dile getirildi. (Milliyet)
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