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Roma'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran Kolarov paylaşımı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 02.08.2019 23:08 | Son Güncelleme

İtalyan Roma Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabı, Fenerbahçeliler'in adeta yolunu gözlediği Aleksandar Kolarov'un görüntüsünü el sallama ve imza atma emojisi ile paylaştı. Bu görüntüyü Kolarov'un Roma'ya vedası olarak yorumlayan Fenerbahçe taraftarının, Sırp yıldızla ilgili heyecanı bir kat daha arttı.

Roma'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran Kolarov paylaşımı

Transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Aleksandar Kolarov için kulübü Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım geldi.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, adı Fenerbahçe ile anılan Aleksandar Kolarov için resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sırp futbolcunun forma imzaladığı bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Roma, videonun üstüne el sallama ve imza atma emojisi koydu.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Roma Aleksandar Kolarov

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