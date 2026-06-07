Roma dönemine ait kalıntıya büyük dönüşüm! Baraj ve çevresi cennete dönüşecek

Kütahya'nın tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan ilçelerinden Çavdarhisar'da, tarihi Kemer Köprüsü çevresinde gerçekleştirilecek çalışmalarla bölgenin çehresi değişecek. Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş, Roma döneminden kalma tarihi köprü ve çevresinde yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Topbaş, ilçenin önemli tarihi yapılarından biri olan Kemer Köprüsü'nün uzun yıllardır bölgenin kültürel mirasının bir parçası olarak ayakta kaldığını belirterek, yapının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bakım ve restorasyon çalışmalarının gerekli olduğunu söyledi.

ÇEVRSİ TEMİZLENECEK

Tarihi köprü ile baraj arasındaki bölümde zaman içerisinde oluşan görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla çeşitli kurumlarla görüşmeler yaptıklarını ifade eden Topbaş, özellikle dere yatağında bulunan yabani otlar, çalılar ve çevre kirliliğine neden olan unsurların temizlenmesi için Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduklarını kaydetti.

Başkan Topbaş, önümüzdeki günlerde bölgede dere ıslahı ve temizlik çalışmalarının başlamasının planlandığını belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tarihi köprü ile baraj arasındaki alanın daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşacağını dile getirdi.

Topbaş, "Bu bölgeler ilçemizin en değerli alanları arasında yer alıyor. Hem tarihi hem de doğal güzellikleri bir arada barındırıyor. Amacımız bu alanları daha yaşanabilir, daha temiz ve vatandaşlarımızın rahatlıkla vakit geçirebileceği mekânlar haline getirmek. Çavdarhisar'ı ziyaret eden misafirlerimizin de ilçemizden güzel seyirlerle ayrılmasını istiyoruz" dedi.

MESİRE ALANI MODERNİZE EDİLECEK

Çalışmaların yalnızca dere yatağıyla sınırlı kalmayacağını belirten Topbaş, bölgede bulunan mesire alanının da kapsamlı bir bakım ve onarımdan geçirileceğini açıkladı. Vatandaşların özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullandığı mesire alanlarında temizlik, çevre düzenlemesi ve çeşitli iyileştirme çalışmalarının yapılacağını ifade eden Topbaş, alanın daha konforlu hale getirileceğini söyledi.

Planlanan düzenlemeler kapsamında dere yatağında doğal görünümü destekleyecek küçük şelale ve su akışı düzenlemelerinin de değerlendirildiğini belirten Başkan Topbaş, bölgenin doğal güzelliğinin ön plana çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.