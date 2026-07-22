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Ev alamayınca can kurtaran botu yüzen eve çevirdi! Maliyeti 373 bin lira

Londra'daki yüksek konut fiyatları nedeniyle ev sahibi olamayan Johnny Sturgeon, yaklaşık 3 bin 900 sterline satın aldığı eski bir cankurtaran botunu 678 gün süren çalışmayla yüzen bir eve dönüştürdü. Bir zamanlar petrol platformundan 46 kişiyi tahliye etmek için kullanılan tekne artık yatak odası, mutfak, banyo ve güneş enerjisi sistemiyle kullanılıyor.

Ev alamayınca can kurtaran botu yüzen eve çevirdi! Maliyeti 373 bin lira
Nilgün Arabacı

Konut fiyatlarının yükselmesi, bazı kişileri sıra dışı çözümler aramaya yöneltiyor. Johnny Sturgeon da bu isimlerden biri oldu. Eski bir petrol platformuna ait cankurtaran botunu satın alan Sturgeon, yaklaşık iki yıl süren kapsamlı bir dönüşümle tekneyi yaşanabilir bir eve dönüştürdü.

Londra'da ev satın alacak bütçeye sahip olmayan Johnny Sturgeon, bir dönem İrlanda Denizi'ndeki Irish Sea Pioneer petrol platformunda acil tahliye amacıyla kullanılan "Orla" adlı cankurtaran botunu yaklaşık 3 bin 900 sterline satın aldı.

Yaklaşık 8,5 metre uzunluğundaki kapalı cankurtaran botu, geçmişte olası bir deniz kazasında 46 kişiyi güvenli şekilde tahliye etmek için tasarlanmıştı ancak Sturgeon, 678 gün süren çalışmanın ardından tekneyi tam donanımlı bir yaşam alanına dönüştürdü.

Dönüşümün ilk aşamasında, tahliye amaçlı koltuklar ve ekipmanların tamamı söküldü. Ardından dar alan yeniden planlanarak yatak odası, mutfak, banyo ve küçük bir yaşam alanı oluşturuldu.

Ev alamayınca can kurtaran botu yüzen eve çevirdi! Maliyeti 373 bin lira 1

Projede yalnızca iç tasarım değil, yaşam konforu da ön planda tutuldu. Teknenin gövdesine yalıtım uygulanırken, nem oluşumunu önlemek için havalandırma sistemi kuruldu. Ayrıca elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla teknenin üst kısmına güneş panelleri konuldu.

Teknenin yaşam alanına dönüştürülmesinde ağırlık dengesi de önemli rol oynadı. Mobilyalar, mutfak ekipmanları ve banyo tesisatı teknenin su üzerindeki dengesini bozmayacak şekilde yerleştirildi. Dönüşüm sırasında geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıldı.

Gemi yapımı konusunda daha önce herhangi bir deneyimi bulunmayan Sturgeon, tüm süreci sosyal medya üzerinden paylaşarak projeye ilgi çekti. Çevrim içi içerikler ve destekçilerden aldığı katkılar sayesinde dönüşüm çalışmalarını finanse etmeye devam etti.

Uzmanlar, bu tür projelerin yüksek konut maliyetlerine alternatif çözümler sunabileceğini ancak tekne yaşamının da bakım, güvenlik, bağlama alanı ve yasal düzenlemeler gibi kendine özgü zorluklar barındırdığına dikkat çekiyor.

Yaklaşık iki yıl süren çalışmanın sonunda Orla, yalnızca acil durumlarda kullanılan bir cankurtaran botu olmaktan çıkarak, yatak odası, mutfağı, banyosu ve güneş enerjisi sistemi bulunan kompakt bir yüzen eve dönüştü.

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