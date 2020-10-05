Roma, Galatasaraylı Marcao hakkında kararını verdi!

Galatasaray'dan Marcao'yu da gündemine alan Roma, geçen sezon da kadrosunda kiralık olarak oynayan Chris Smalling'i kadrosuna kattı.Serie A ekibi, İngiliz oyuncu için Manchester United'a 15 milyon eurosu peşin olmak üzere bonuslarla birlikte 20 milyon euro ödeyecek.Smalling, geçen sezon Roma'da 37 maça çıkmış ve 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

MARCAO GALATASARAY'DA KALDI

Transfer dönemi boyunca takımdan ayrılıp ayrılmayacağı tartışılan Marcao, Galatasaray'da kaldı.Sarı-kırmızılı takımın 25 milyon euro talep ettiği Brezilyalı için Roma son olarak 13 milyon euro teklif etmişti.