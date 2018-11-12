SPOR

Ozan Kabak'a dünya devlerinden teklif!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.11.2018 18:35 | Son Güncelleme

Dünya devleri Ozan Kabak'ın peşine düştü! İtalyan basını, Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak ile Milan, Inter ve Roma'nın ilgilendiğini iddia etti. Haberde, Galatasaray'ın Ozan Kabak'ın bonservisi için kapıyı 20 milyon eurodan açtığı belirtildi.

Ozan Kabak'a dünya devlerinden teklif!

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin de radarına girdi.

İtalyan Tutto Mercato sitesinin iddiasına göre Inter'in ardından Milan ve Roma takımları da Ozan Kabak'ın peşine düştü.

MONCHI'NİN YENİ GÖZDESİ

Inter'in Ozak Kabak ile geçtiğimiz haftalarda ilgilenmeye başladığı ancak Ozan yarışında Inter'in tek olmadığı belirtildi. Serie A'dan Milan ve Roma'nın da Ozan ile ilgilendiği, özellikle Roma Sportif Direktörü Monchi'nin Ozan Kabak'ı yakından izlediği iddia edildi.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Öte yandan Galatasaray'ın genç stoper için pazarlığı en az 20 milyon eurodan başlatacağı, daha düşük bir miktarı kabul etmeyeceği ileri sürüldü.

İtalyan takımı Inter dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki scoutlar, Galatasaray'ın Schalke ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Ozan Kabak'ı izlemiş ve genç futbolcuya geçer not vermişlerdi.

''CANNAVARO'YU MU GÖRDÜM?''

Schalke maçında Ozan'ı izleyen scoutlar, şu yorumları yapmışlardı;

-Fabio Galante (İnter scout'ı): Hangi oyuncu için geldiğimi biliyorsunuz. Cannavaro'yu gördüm mü? Bu da bana ve kulübüme kalsın.

-Ze Roberto (Alman Kick&Run scout'ı): Her menajerlik şirketinin çalışmak isteyeceği bir oyuncuyu bana soruyorsunuz.

-Victor Manas (Arsenal analisti); Şampiyonlar Ligi seviyesine gelmiş her oyuncu değerlidir. Evet 43 numara da analiz listemizde...

-Cyrille Domoraud (Fildişili menajer); 18 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir genç, doğru kararlar verirse benden çok daha büyük bir kariyeri olabilir.

(Sporx)

PARTNERÜnlü model kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!Ünlü model kıyafeti yüzünden müzeye alınmadı!
Galatasaray marşları sözleri! Sarı kırmızı renklere gönül verenlerin coşkulu marşları!Galatasaray marşları sözleri! Sarı kırmızı renklere gönül verenlerin coşkulu marşları!
Mustafa Cengiz'den TFF ve Fenerbahçe'ye şok sözlerMustafa Cengiz'den TFF ve Fenerbahçe'ye şok sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Ozan Kabak roma inter milan

En Çok Okunan Haberler

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

G.Saray'ın eski yıldızı BeIN SPORTS yorumcusunu dövdü!

G.Saray'ın eski yıldızı BeIN SPORTS yorumcusunu dövdü!

Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı

Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı

Trabzonspor'da Burak Yılmaz kadro dışı

Trabzonspor'da Burak Yılmaz kadro dışı

Onur Kıvrak: Bana küfür edemezsiniz

Onur Kıvrak: Bana küfür edemezsiniz

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ozan Kabak'a dünya devlerinden teklif!

Ozan Kabak'a dünya devlerinden teklif!

Galatasaray marşları sözleri! Sarı kırmızı renklere gönül verenlerin coşkulu marşları!

Galatasaray marşları sözleri! Sarı kırmızı renklere gönül verenlerin coşkulu marşları!

Mustafa Cengiz'den TFF ve Fenerbahçe'ye şok sözler

Mustafa Cengiz'den TFF ve Fenerbahçe'ye şok sözler

Fatih Terim ameliyat oldu

Fatih Terim ameliyat oldu

8 maç ceza alan Hasan Şaş boş durmuyor!

8 maç ceza alan Hasan Şaş boş durmuyor!

Muslera, Kayserispor maçında kanlar içinde yerde kaldı!

Muslera, Kayserispor maçında kanlar içinde yerde kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.