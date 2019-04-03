Roman Neustadter'den Schalke 04 ve ayrılık sözleri

Schalke'den ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Neustadter, Alman ekibinin eski sportif direktörü Christian Heidel'i suçladı.
Heidel yüzünden Schalke'den ayrıldığını belirten Rus futbolcu, ''Benimle konuşma sözü verdi. Ardından uzun bir süre cevap vermedi. Zaten o zaman Avrupa Şampiyonası vardı ve ben de ona odaklanmak zorundaydım. 18 yaşında değilim, kendimi kanıtlama zorunda değilim. Beni arayıp 'Tamam bu kadar, planlarımız arasında sen yoksun' diyebilirdi. İnsanlar birbirlerine açık ve dürüst olmalılar'' diye konuştu.
2016'da Schalke'den ayrılan Roman Neustadter, bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu sezon Fenerbahçe ile toplam 30 maça çıkan ve 2 gol kaydeden 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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