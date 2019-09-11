Romanlar çaldı, Örümcek Adam oynadı!

Edremit Belediyesi, resmi Twitter hesabından görüntüleri "#SaveSpiderMan" etiketi ile paylaştı. Görüntülerde çocukları eğlendirmek için Örümcek Adam kostümü giyen animatörün kendisini müziğe kaptırıp Roman havası oynadığı görülüyor.

Belediyenin esprili bir dille "Son dakika Spider-Man son olarak Edremit Belediyesi Sünnet Şenliği'nde görüntülendi" yazarak çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntüler on binlerce beğeni aldı. (İHA)

