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Romanlar çaldı, Örümcek Adam oynadı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 11.09.2019 08:31 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından düzenlenen toplu sünnet töreninde Örümcek Adam kostümlü animatörün Roman havası oynadığı video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Edremit Belediyesi, resmi Twitter hesabından görüntüleri "#SaveSpiderMan" etiketi ile paylaştı. Görüntülerde çocukları eğlendirmek için Örümcek Adam kostümü giyen animatörün kendisini müziğe kaptırıp Roman havası oynadığı görülüyor.

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Belediyenin esprili bir dille "Son dakika Spider-Man son olarak Edremit Belediyesi Sünnet Şenliği'nde görüntülendi" yazarak çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntüler on binlerce beğeni aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Örümcek Adam Balıkesir sünnet töreni

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