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Romantizmi doruklarda yaşamanıza yardımcı olacak 7 doğal afrodizyak

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.02.2019 10:19 | Son Güncelleme

Afrodizyak etkili en doğal besinleri sizler için araştırdık. Liste hem lezzetli hem de çok etkili!

Her şeyin doğalını kullanmak isteyenler için yedikçe cinsel hayatı iyileştiren en etkili yiyecekleri araştırdık, buyursunlar;

Romantizmi doruklarda yaşamanıza yardımcı olacak 7 doğal afrodizyak

Şili biberi

Şili biberi
Bu canlandırıcı baharat, egzotik bir üne ve parlak kırmızı bir renge sahiptir; bu nedenle doğal afrodizyak ve sevginin sembolü olduğu düşünülür. Ancak, bilimsel destek de var bu konuda. Chili biber, endorfin salgılanmasına yardımcı olur. Bu sayede kalp atışını hızlandırır. İyi hissetmenize yardımcı olur.

Bitter çikolata

Bitter çikolata
Çikolata tadından aromasına kadar şehvetli bir yiyecektir. Bitter çikolata mutluluk hormonu olarak adlandırılan 'depomin'in salgılanmasına yardımcı olur.

Bal

Bal
Tozlaşma yoluyla yapılan bal, üremenin bir sembolüdür. Bal, östrojen ve testeosteron seviyelerini düzenleyen, doğal enerji artışı sağlayan bir doğal gıdadır. Cinselliğe katkısı oldukça fazladır. Bunun için bolca tüketmek gerekir.

Karpuz

Karpuz
Kan damarlarını gevşetip dolaşım sistemini iyileştirir. Bu yüzden viagra benzeri bir etkiye sahip olacağı söylenir.

Zeytinyağı

Zeytinyağı
Zengin bir antioksidan kaynağı olan zeytinyağı yüzyıllardır sağlık amaçlı kullanılan bir gıda türü. Yunanlılar, zeytinyağının erkekler üzerinde afrodizyak etkisi olduğunu söylüyor. Bu doğal şifacı; sağlıklı bir kalp, kan akışı ve hormon üretimi için kaçınılmaz.

İncir

İncir
Doğurganlığı temsil eden incir, potasyum ve antioksidan deposudur. Güçlü bir afrodizyak kaynağıdır. E ve B vitamini açısından zengin olan incir cinsel hayatınızı renklendirmeye yardımcı olacak önemli bir doğal kaynaktır.

Nar

Nar
Kan akışını destekleyen antioksidanlarla dolu olan nar meyvesinin California'da yapılan çalışma sonucu suyunun erektil disfonksiyon üzerinde olumlu etkisi olduğunu ortaya koydu.
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