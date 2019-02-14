Her şeyin doğalını kullanmak isteyenler için yedikçe cinsel hayatı iyileştiren en etkili yiyecekleri araştırdık, buyursunlar;

Romantizmi doruklarda yaşamanıza yardımcı olacak 7 doğal afrodizyak

Şili biberi Bu canlandırıcı baharat, egzotik bir üne ve parlak kırmızı bir renge sahiptir; bu nedenle doğal afrodizyak ve sevginin sembolü olduğu düşünülür. Ancak, bilimsel destek de var bu konuda. Chili biber, endorfin salgılanmasına yardımcı olur. Bu sayede kalp atışını hızlandırır. İyi hissetmenize yardımcı olur.

Bitter çikolata Çikolata tadından aromasına kadar şehvetli bir yiyecektir. Bitter çikolata mutluluk hormonu olarak adlandırılan 'depomin'in salgılanmasına yardımcı olur.

Bal Tozlaşma yoluyla yapılan bal, üremenin bir sembolüdür. Bal, östrojen ve testeosteron seviyelerini düzenleyen, doğal enerji artışı sağlayan bir doğal gıdadır. Cinselliğe katkısı oldukça fazladır. Bunun için bolca tüketmek gerekir.

Karpuz Kan damarlarını gevşetip dolaşım sistemini iyileştirir. Bu yüzden viagra benzeri bir etkiye sahip olacağı söylenir.

Zeytinyağı Zengin bir antioksidan kaynağı olan zeytinyağı yüzyıllardır sağlık amaçlı kullanılan bir gıda türü. Yunanlılar, zeytinyağının erkekler üzerinde afrodizyak etkisi olduğunu söylüyor. Bu doğal şifacı; sağlıklı bir kalp, kan akışı ve hormon üretimi için kaçınılmaz.

İncir Doğurganlığı temsil eden incir, potasyum ve antioksidan deposudur. Güçlü bir afrodizyak kaynağıdır. E ve B vitamini açısından zengin olan incir cinsel hayatınızı renklendirmeye yardımcı olacak önemli bir doğal kaynaktır.