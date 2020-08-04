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Romanya'da şampiyon CFR Cluj oldu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.08.2020 09:48 | Son Güncelleme

Romanya 1. Futbol Ligi'nde Cluj, 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Romanya'da şampiyon CFR Cluj oldu

Lider Cluj, şampiyonluk grubundaki son maçında en yakın takipçisi Craiova'ya konuk oldu.

Ion Oblemenco Stadı'ndaki mücadeleyi 3-1 kazanan Cluj, şampiyon oldu.

Cluj, böylece üst üste 3'üncü, toplamda ise 6'ıncı kez şampiyonluğu elde etti. (AA)


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