Romatizmal hastalık belirtileri nelerdir? Romatizmal hastalıklarda erken teşhis çok önemli

Hastalar her zaman, gecikmiş tanıya yol açabilecek ya da hiç saptanmayacak olan başlangıç romatizmal ve kas-iskelet sistemi hastalıkları belirtilerini, her zaman fark edememektedir. Ek olarak; azalan bir yaşam kalitesi veya azalan fiziksel yetenekler (fonksiyon kaybı), hastaların tıbbi yardım almasını engelleyebilir. Romatizmal ve kas-iskelet sistemi hastalıklarının en başlı bulgusu olan artritin erken belirlenmesi, daha fazla hasarın önlenmesi için çok önemlidir.

YORGUNLUĞUNUZUN SEBEBİ ROMATİZMAL HASTALIKLAR OLABİLİR

Hastaların dikkat etmesi gereken çoğu sistemik romatizmal hastalık için yaygın belirtiler bir veya daha fazla eklem çevresinde; ağrı, şişlik, bazen sıcaklık artışı ve kızarıklık ile birlikte sabah tutukluğudur. Belirtiler zamanla aniden veya kademeli olarak ortaya çıkabilir ve zamanla ataklar halinde ortaya çıkıp devam edebilir. Artrit gelişimi için risk faktörleri arasında aşırı kilolu veya obez olmak, eklem çevresinde bir enfeksiyon olması, viral enfeksiyonlar, eklem yaralanmaları (travma), eklemlerin tekrarlayan hareketini gerektiren bir işe sahip olmak (mikrotravma), sigara içmek ve diş eti iltihabı sayılabilir. Romatizmal hastalıklar, işyerinde verimlilik kaybı da dahil olmak üzere sosyal ve ekonomik maliyetlere katkıda bulunan fiziksel engellilik nedenlerinden biridir. Ayrıca, işyerinde zorluğa neden olan önemli bir faktör olan yorgunluk, romatizmal hastalığı olan kişilerin yüzde 90'ında mevcuttur.