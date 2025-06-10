Romatizmal hastalıklar gençleri de vuruyor: İşte erken belirtiler...

Romatizmal hastalıklar sadece ağrılarıyla sınırlı kalmaz. Cilt, göz, iç organlar hatta ruhsal sağlığı üzerinde bile etkili olabilir. Bu nedenle bu erken belirtileri görmezden gelmeyin.

Romatizma genel bir terimdir. Kas-iskelet sistemini ve bağ dokusunu etkileyen çok sayıda hastalığı kapsar. Bunlardan bazıları iltihaplı (enflamatuvar), bazıları ise mekanik (aşınma-temelli) yapıdadır.

GENÇLER BELİRTİLERİ CİDDİYE ALMIYOR

Genciz ya, her ağrıyı 'üşüttüm' diye geçiştiriyoruz. Oysa bazı belirtiler, bağışıklık sisteminin bir sorunla savaştığını gösteriyor olabilir.

Bu belirtiler yalnızca 'basit' olarak tanımlayabileceğimiz ağrılar değildir. Zamanında müdahale edilmezse eklemlerde kalıcı hasara neden olabilir

Dikkat edilmesi gereken uyarı işaretlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Sabahları ellerde veya belde 30 dakikadan uzun süren tutukluk,

Özellikle istirahat hâlindeyken artan eklem ağrıları,

Eklemlerde şişlik ve ısı artışı,

Nedensiz yorgunluk ve halsizlik,

Sebepsiz kilo kaybı,

Gözlerde kızarıklık ve bulanık görme,

Ciltte döküntüler ve saç dökülmesi.

NEDEN GENÇ YAŞLARDA BAŞLIYOR?

Romatizmal hastalıkların nedeni tam olarak bilinmese de genetik yatkınlık, enfeksiyonlar, hormonlar ve çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülüyor. Özellikle otoimmün (bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırdığı) hastalıklarda stres, uykusuzluk, sigara kullanımı gibi etkenler tetikleyici olabiliyor.