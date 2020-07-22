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Ronald Jordan Hunter Galatasaray'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.07.2020 13:54 | Son Güncelleme

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu kapsamda ABD'li oyuncu Ronald Jordan Hunter'ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Hunter ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Ronald Jordan Hunter Galatasaray'da

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li şutör guard Ronald Jordan Hunter ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

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26 yaşındaki basketbolcu son olarak Türk Telekom'da forma giydi. Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde 16 maçta 9.8 sayı, 3.3 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 11 karşılaşmada 13.8 sayı, 2.3 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

Hunter 2015 NBA draftlarında Boston Celtics tarafından 1. tur 28. sırada seçildi. Başarılı basketbolcu, NBA'de Celtics'in dışında Chicago Bulls ve Houston Rockets formaları da giydi.

(İHA)

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