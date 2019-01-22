Ronaldinho gerçeği ortaya çıktı

Ronaldinho ile ilgili bilinmeyen gerçek

Ronaldinho ile ilgili bilinmeyen gerçek

2003'te Barcelona'ya transferinin ardından dünya futbolunun efsanelerinden biri haline gelen Ronaldinho'nun kariyeri İskoçya'ya transfer olsa farklı seyreder miydi?

Saint Mirren'ın o zamanki teknik direktörü Tom Hendy'nin Arjantin ve Brezilya'da özel bağlantıları vardır ve kulağına Ronaldinho'nun ismi çalınır.

O dönem artık Avrupa futboluna adım atması gerektiğini düşünen Ronnie'nin de aklı çelinir ve St. Mirren acaba doğru bir yer olabilir mi diye düşünmeye başlar.

St.Mirren; Ronaldinho için 6 milyon pound'u gözden çıkarır, o dönemki mali durumları iyidir.

Ancak Ronaldinho'nun çevresinden birinin Brezilyalıya sahte pasaport çıkarttığı haberleri gündemi meşgul eder.

St. Mirren, Ronaldinho ile anlaşmaya yakın olmasına rağmen uluslararası izin belgesini FIFA'dan o dönem için almayı başaramaz.

Teknik direktör Tom Hendrie, o dönemi şöyle anlatıyor: "Ronaldinho ile görüşüyorduk, anlaşmaya da yakındık ancak bürokratik engeller bizi engelledi...

PSG'ye gitmeden önce bizde oynamayı kabul etmişti diyebiliriz. Ancak transfer bu sebepten dolayı gerçekleşmedi...

Biz de yerine Coventry'nin serbest bıraktığı bir oyuncu aldık. 7 maçta gol atamadı ve yolları ayırdık."