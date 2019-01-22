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Ronaldinho gerçeği ortaya çıktı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 22.01.2019 16:11 | Son Güncelleme

Dünya futboluna damga vuran efsane Ronaldinho'nun 2001 yılında bir İskoç ekibine transfer olmaya çok yakın olduğunu biliyor muydunuz? İşte Sambacı'nın ilginç hikayesi...

Ronaldinho ile ilgili bilinmeyen gerçek

Ronaldinho ile ilgili bilinmeyen gerçek

2003'te Barcelona'ya transferinin ardından dünya futbolunun efsanelerinden biri haline gelen Ronaldinho'nun kariyeri İskoçya'ya transfer olsa farklı seyreder miydi?

2003'te Barcelona'ya transferinin ardından dünya futbolunun efsanelerinden biri haline gelen Ronaldinho'nun kariyeri İskoçya'ya transfer olsa farklı seyreder miydi?

Saint Mirren'ın o zamanki teknik direktörü Tom Hendy'nin Arjantin ve Brezilya'da özel bağlantıları vardır ve kulağına Ronaldinho'nun ismi çalınır.

Saint Mirren'ın o zamanki teknik direktörü Tom Hendy'nin Arjantin ve Brezilya'da özel bağlantıları vardır ve kulağına Ronaldinho'nun ismi çalınır.

O dönem artık Avrupa futboluna adım atması gerektiğini düşünen Ronnie'nin de aklı çelinir ve St. Mirren acaba doğru bir yer olabilir mi diye düşünmeye başlar.

O dönem artık Avrupa futboluna adım atması gerektiğini düşünen Ronnie'nin de aklı çelinir ve St. Mirren acaba doğru bir yer olabilir mi diye düşünmeye başlar.

St.Mirren; Ronaldinho için 6 milyon pound'u gözden çıkarır, o dönemki mali durumları iyidir.

St.Mirren; Ronaldinho için 6 milyon pound'u gözden çıkarır, o dönemki mali durumları iyidir.

Ancak Ronaldinho'nun çevresinden birinin Brezilyalıya sahte pasaport çıkarttığı haberleri gündemi meşgul eder.

Ancak Ronaldinho'nun çevresinden birinin Brezilyalıya sahte pasaport çıkarttığı haberleri gündemi meşgul eder.

St. Mirren, Ronaldinho ile anlaşmaya yakın olmasına rağmen uluslararası izin belgesini FIFA'dan o dönem için almayı başaramaz.

St. Mirren, Ronaldinho ile anlaşmaya yakın olmasına rağmen uluslararası izin belgesini FIFA'dan o dönem için almayı başaramaz.

Teknik direktör Tom Hendrie, o dönemi şöyle anlatıyor: "Ronaldinho ile görüşüyorduk, anlaşmaya da yakındık ancak bürokratik engeller bizi engelledi...

Teknik direktör Tom Hendrie, o dönemi şöyle anlatıyor: "Ronaldinho ile görüşüyorduk, anlaşmaya da yakındık ancak bürokratik engeller bizi engelledi...

PSG'ye gitmeden önce bizde oynamayı kabul etmişti diyebiliriz. Ancak transfer bu sebepten dolayı gerçekleşmedi...

PSG'ye gitmeden önce bizde oynamayı kabul etmişti diyebiliriz. Ancak transfer bu sebepten dolayı gerçekleşmedi...

Biz de yerine Coventry'nin serbest bıraktığı bir oyuncu aldık. 7 maçta gol atamadı ve yolları ayırdık."

Biz de yerine Coventry'nin serbest bıraktığı bir oyuncu aldık. 7 maçta gol atamadı ve yolları ayırdık."

Ronaldinho ise geçmişte bu transferi doğrularcasına yaptığı açıklamada "Bir kulüple görüşüyordum ancak uzun zaman önceydi. Kim olduklarını dahi unuttum" demiştir.

Ronaldinho ise geçmişte bu transferi doğrularcasına yaptığı açıklamada "Bir kulüple görüşüyordum ancak uzun zaman önceydi. Kim olduklarını dahi unuttum" demiştir.
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Anahtar Kelimeler:
ronaldinho Saint Mirren PSG

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